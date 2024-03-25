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Politika

Soyer'den Özel'e imalı ''sütte leke var Cemil Tugay'da yok'' cevabı

CHP Genel Başkanı Özgür Öze'in ifadelerine cevap veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Benim, başarısız bulunan bir belediye başkanının ‘sütte leke var onda yok' denilen bir başkan adayının yanında olması ona zarar verir” dedi.

İHA25 Mart 2024 Pazartesi 14:13 - Güncelleme:
Soyer'den Özel'e imalı ''sütte leke var Cemil Tugay'da yok'' cevabı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görev yaptığı 2019-2024 dönemindeki 5 yıllık icraatlarını ele almak ve bu döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"KILIÇDAROĞLU ADAY GÖSTERİLMEMEMİ ŞAŞKINLIKLA KARŞILADI"

Açıklamalarının ardından kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Soyer, aday gösterilmemesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek, "Kılıçdaroğlu'nu iki kez ziyaret ettim. Benim 'aday gösterilmememi şaşkınlıkla karşıladığını' söyledi" cümlelerini aktardı.

ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP

Yerel seçimlere yönelik de açıklamalarda bulunan Soyer, "Sonuç itibariyle ben burada aday gösterilmedim. Üstelik de anketlerde başarısız çıktığıma dair ifadeler kullanıldı. Genel başkana 'geçmişte bazı sorunlar vardı' denmiş. Dolayısıyla benim, başarısız bulunan bir belediye başkanının 'sütte leke var onda yok' denilen bir başkan adayının yanında olmam ona zarar verir. Benim başarısız bulunduğum bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi için yapacağım çalışmanın bir sınırı vardır. Daha önce bir İstanbul'a gitmiştim. Bu hafta içinde Rize'ye gideceğim. Benim birikimimden, deneyimimden faydalanmak isteyen Cumhuriyet Halk Partililere koşa koşa gidiyorum. Son dakikaya kadar da elimden geleni yapacağım. Ama bunun sorumluluğunu İzmir'le ilgili benden beklemek artık haksızlık olur. Ama hem beni aday gösterme hem benden bu işin kazanılmasını bekle bu hakkaniyete uygun değil" diye vurguladı.

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