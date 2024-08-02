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Politika

Soykırımcı bakan yine haddini aştı! Siyasilerden art arda tepkiler

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan bir açıklamada bulundu. Soykırımcı bakanın bu açıklamasına siyasilerden ise tepkiler gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katil bakana, 'Herkesin tarafı net ve açık. Biz katil İsrail'i rahatsız etmeye, kadınların, çocukların mazlum insanların yanında durmaya devam edeceğiz.' diyerek tepki gösterdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise konu hakkında 'Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur! Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak!' ifadelerini kullandı.

2 Ağustos 2024 Cuma 21:14 - Güncelleme:
Soykırımcı bakan yine haddini aştı! Siyasilerden art arda tepkiler
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işledikleri soykırımı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak örtbas etmeye çalışan İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine küstah açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, yeni bir alçaklığa daha imza attı.

Sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan'ı hedef alan Katz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise övgüler dizdi..

Paylaşımına Ekrem İmamoğlu'na etiketleyen Katz, "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından soykırımcı bakana sert sözler söyledi.

Dağ, "Herkesin tarafı net ve açık. Biz katil İsrail'i rahatsız etmeye, kadınların, çocukların mazlum insanların yanında durmaya devam edeceğiz. Bazıları ise katillerin gözüne girmek için daha fazla çaba gösterecek." dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: BU SOYKIRIMIN HESABI ELBET BİR GÜN SORULACAK!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kantz'ın Başkan Erdoğan'a yönelik alçak paylaşımına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Altun, "Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz." dedi.

Altun sözlerini şu ifadelerle sürdür:

Buraya bak, katil ruh hastası! Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur! Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak!

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