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Politika

Soykırımcı İsrail'in saldırılarına AK Parti'den tepki: Bu barbarlık son bulmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, soykırımcı İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Partili Sarıkaya, 'Barışa değil, çatışmaya hizmet eden bu barbarlık artık son bulmalıdır. Bu saldırılar, bölgesel barışı tehdit eden bir güvenlik sorununun ötesine geçmiş, küresel bir krizin habercisi haline gelmiştir.' ifadelerini kullandı.

AA13 Haziran 2025 Cuma 09:15 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in saldırılarına AK Parti'den tepki: Bu barbarlık son bulmalı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısı, bölgede zaten kırılgan olan istikrarı daha da tehdit eden bir gelişme olmuştur. Dünya kamuoyu, bu tür saldırgan ve hukuk tanımaz eylemler karşısında asla sessiz kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki her bir can kaybının, yeni acıların ve daha büyük krizlerin habercisi olduğunu belirtti.

Soykırım niteliğindeki saldırılarıyla Gazze'de sivil halkı hedef alan İsrail'in, yalnızca işgal altındaki topraklarda değil, bölgedeki ve çevresindeki ülkelere yönelik saldırgan tutumuyla da bölgesel-küresel istikrarsızlığı derinleştirdiğini kaydeden Sırakaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısı, bölgede zaten kırılgan olan istikrarı daha da tehdit eden bir gelişme olmuştur. Dünya kamuoyu, bu tür saldırgan ve hukuk tanımaz eylemler karşısında asla sessiz kalmamalıdır. Barışa değil, çatışmaya hizmet eden bu barbarlık artık son bulmalıdır. Bu saldırılar, bölgesel barışı tehdit eden bir güvenlik sorununun ötesine geçmiş, küresel bir krizin habercisi haline gelmiştir. Dünya kamuoyu, bu tarz hukuk dışı girişimlere karşı ortak ve tutarlı bir duruş sergilemeli, gerilimi artıran değil, düşüren adımlar atılmalı, uluslararası yaptırımlar hayata geçirilmelidir. Türkiye, diplomasi ve diyalog yoluyla adalete dayalı kalıcı barışın tesisi için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

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