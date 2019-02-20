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İçişleri Bakanı Soylu Avrupa'yı göç ve ırkçılık konusunda eleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Avrupa siyaseti göçten etkileniyor. Çünkü Avrupa'nın göç yönetiminde iki problem var. Birincisi Avrupa'nın özellikle mevcut göç politikaları, soğuk savaş sonrası göç hareketlerine bir tedbir olarak kısıtlayıcı ve önleyici karakter oluşturmuştu, bundan hala etkileniyor. Artık bu politikaların daha güncellenmesi gerekir.' dedi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Avrupa siyaseti göçten etkileniyor. Çünkü Avrupa'nın göç yönetiminde iki problem var. Birincisi Avrupa'nın özellikle mevcut göç politikaları, soğuk savaş sonrası göç hareketlerine bir tedbir olarak kısıtlayıcı ve önleyici karakter oluşturmuştu, bundan hala etkileniyor. Artık bu politikaların daha güncellenmesi gerekir." dedi.

Bakan Soylu, "İkinci problem ise yükselen ırkçılık ve ayrımcılıktır. Bu eğilim çoğu zaman hükümetlerin iyi niyetli çabalarına da engel olmaktadır. Avrupa'nın bu konuda tedbir alması, Avrupa Birliği'nin çeşitlilik içerisinde bütünlük sloganını, göçü yönetirken de kullanması ve kendi medeniyet değerleriyle çok daha uyumlu adımlar atması gerekir." ifadelerini kullandı.
 
Soylu, "Göçün olmadığı hiçbir dönem yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Öyleyse bunu önlemeye değil, bunu birlikte yönetmeye çalışmalıyız. Dünyada bu konuda gösterilen çabalar potansiyelimizin çok altındadır. Amacımız yapabileceklerimizin üst sınırına ve sahillerimizde sadece istiridye kabukları ve deniz yıldızları bulabileceğimiz bir dünyaya ulaşmaktır." şeklinde konuştu.
 
Soylu, "Ülkemizde en son güncel verilerle geçici koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır. 2018'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 28 bin 3, 2019'un ilk 5 haftasında 16 bin 523 kişidir. En önemlisi bu insanların tamamının kayıtları güncel ve doğru kayıtlardır." dedi.

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