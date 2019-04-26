Soylu: PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır.' değerlendirmesinde bulundu.