Sözcü Çelik'ten muhalefete tepki: Hizmet gaspı siyasetine geçtiler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından konu başlıkları;



- (Tahıl Koridoru meselesi) Rusya ve Ukrayna taraflarının bir araya getirilmesi, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle çözülmüştür.

- Türkiyesiz bu meselelerin konuşulması da çözülmesi de herhangi bir şekilde ele alınması da söz konusu değildir.

- Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için elinden gelen bütün gayreti göstermektedir.

- (Irak'ta sivilleri hedef alan saldırı) Tipik bir terör örgütü PKK saldırısı olduğu açıktır.

- Planlı bir provokasyondur. Türk silahlı kuvvetlerinin sivillere karşı herhangi bir eylemde bulunmamak için dünyanın en hassas ordusu olduğunun altını çizmek isterim

- Kardeş Irak halkının bütünlük içerisinde, güvenlik içerisinde, refah içerisinde yaşaması bizim en büyük arzumuz ve gayemizdir. Yıllardır da bunun için gayret etmekteyiz.

- Partimizin önceden açıkladığı çalışmaları CHP sahiplenmeye başladı. Hizmet gaspı siyasetine geçtiler.

- Cumhurbaşkanımız icraatını açıklıyor CHP çıkıyor 'biz dedik yaptınız' diyor. Bu trajikomik bir şey. Nihayetinde bunu yapan bizim hükümetimizdir.

- Gençlerimizle ilgili KYK kredilerinin enflasyon farkının silinmesi bu sadece ana para üzerinden ödenecek. Bu cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir konudur. Çıkıp gasp siyaseti uyguluyorlar. Rakibimizin zayıf olmasından hoşnut olmayız. Siyasi vizyon üretse diyalektik süreç işler. Herkes daha çok gayret eder. Hükümetin zaten yaptığı şeyleri biz söyledik de yaptık denmesi gasp siyasetidir.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

- (Ermenistan ile normalleşme) Bu sefer daha uygun bir ortam var, zemin daha müsait.

- Ermenistan tarafı sözünü tuttuğu müddetçe bu önemlidir. Çünkü bölge barışına katkı sağlayacaktır.

YUNANİSTAN'IN AZINLIK OKULLARINI KAPATMASI

- Bu, Yunanistan tarafından sistematik olarak yapılan; anlaşmalara aykırı, her türlü mutabakata aykırı bir insan hakları ihlalidir.

- Yunanistan yine bir hata yaptı, Türk azınlığa ait dört tane okulu kapattı. Bu, insan hakları ihlalidir. Avrupa Birliği'nin buna müdahale etmesi gerekir.

ALMANYA'YA TAHRAN CEVABI

Suriye'de etkili olan üç ülke Rusya, İran, Türkiye görüşüyorsa herhangi bir Avrupa ülkesinin mutluluk duyması gerekir. Bu Almanya'nın İran'da Rusya'yla bağlantısı yok mu? Alman Dışişleri Bakanı'nın sözleri son derece yanlıştır. Almanya adına konuşuyorsa da Alman çıkarları için de uygun değildir.

ÇEVRE AJANSI İDDİASI

O ajans Emine Erdoğan hanımefendiye bağlı değil. Çevre Bakanlığı'na bağlı olarka çalışan mekanizmalar bunlar. Emine Erdoğan hanımefendinin ortaya koyduğu çevre konularındaki insiyatif ödül alıyor. Titizlikle sahiplenilmesi gerekir. Emine hanımın yürüttüğü faaliyetlerin dünyada da yayılması gereken ifadeler kullanılıyor. Türkiye'de ise bir yalan haber ve kara propaganda üretiliyor.

ABD'DEN YPG'Lİ TERÖRİSTE TAZİYE SKANDALI

Vahim bir adım. CENTCOM eğer bir teröristle ilgili taziye mesajı yayınlıyorsa vahim bir durumdur. Kınanması gerekir. NATO'daki müttefikimiz Türkiye'yi tehdit eden terör örgütü için taziye mesajı yayınlıyor.