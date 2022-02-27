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Politika

Zelenskiy 'İstanbul'da olur' demişti! Türkiye'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz.' dedi.

27 Şubat 2022 Pazar 11:41 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 11:47
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere ilişkin, "Biz savaşı bitirmek istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü, bunların hepsini teklif ettik Rusya tarafına. Roketlerin üzerimize yağmadığı herhangi bir ülkenin herhangi bir şehrinde olabilir. Ancak o zaman görüşmeler dürüst geçebilir ve savaşı bitirebilir" demişti.

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