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Politika

Sözcü Kalın: Yerli ve milli olmak farkında olarak dünyaya açılmaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Yerli ve milli olmak kendimizi dünyaya kapatmak değildir. Yerli ve milli olmak ayaklarınızın nereye bastığını bilmek ve bunun farkında olarak dünyaya açılmaktır.' dedi.

IHA31 Ocak 2023 Salı 20:50 - Güncelleme:
Sözcü Kalın: Yerli ve milli olmak farkında olarak dünyaya açılmaktır
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cebeci Kız Yurdu'nda düzenlenen 'Diplomat Akademi Kampı' adlı programa katıldı.

Burada öğrencilere hitap eden Sözcü Kalın, "Türkiye; doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde olanların farkında olan bir ülke olarak kendini, kendi ulusal çıkarlarının merkezinde kendi eksenini inşa eden bir ülke olarak konumlandırmaktadır. Türkiye Yüzyılı'ndaki vurgumuz 'Türkiye'nin kendi eksenidir.' Türkiye kendi eksenini inşa ederek bölgesine ve dünyaya bakan bir ülke oldu. Biz tabii ki NATO üyesi olarak Batı ittifakını güvenlik mimarisinin içinde yer alan bir ülke olarak bu ittifakı kıymetli görüyoruz. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde üzerine düşenleri fazlasıyla yapmış ve halen AB'ye üye olmayı stratejik bir hedef olarak gören bir ülke olarak biz Batı ittifakını, dünya sisteminin içindeki yerini de doğru okumaya çalışıyoruz." dedi.

Yerli ve milli üretime dikkati çeken Sözcü Kalın, "Yeni çıkan meydan okumaların, ülkelerin, devlet dışı aktörlerin, çok uluslu şirketlerin, yeni teknolojilerin önümüze koyduğu sınamaların meydan okumaların farkında olarak kendi ülkemizi bu fırtınalı denizde bir selamete çıkartmaya çalışan bir ülke olarak kendimizi konumlandırıyoruz. Bu kendimizi dünyaya kapatmak demek değildir. Yerli ve milli olmak kendimizi dünyaya kapatmak değildir. Yerli ve milli olmak ayaklarınızın nereye bastığını bilmek ve bunun farkında olarak dünyaya açılmaktır" diye konuştu.

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