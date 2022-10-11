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Politika

Sözcü Kalın'dan 24 TV'ye özel açıklamalar... ''Türkiye'ye zarar vermek isteyenler ham hayal kuruyor''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 TV'de yayınlanan Murat Çiçek'le Yüz Yüze programında gündeme dair yaptığı konuşmada Atina'nın gerginlik stratejisine yönelik, 'Rekabet içinde olmak gibi bir derdimiz yok, sıkletimiz aynı değil, yani kütlemiz ayını değil, Bu tür lobileri harekete geçirerek Türkiye'ye zarar vermeyi düşünüyorlarsa gerçekten ham hayal kuruyorlar demektir.' dedi.

11 Ekim 2022 Salı 20:02 - Güncelleme:
Sözcü Kalın'dan 24 TV'ye özel açıklamalar... ''Türkiye'ye zarar vermek isteyenler ham hayal kuruyor''
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 TV'de yayınlanan Murat Çiçek'le Yüz Yüze programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından konu başlıkları;

- Cumhurbaşkanımız Perşembe günü Astana'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek

- (Rusya Ukrayna savaşı) Diplomasi kapısının kapatılmamasını her iki tarafa da söyledik.

- Tahıl koridoru anlaşmasını ve esir takası konusunda da başarılı bir diplomasi gerçekleştirdik.

- Savaşın sürmesinden nemalanan çevreler var ve olacaktır.

- Ya uzun soluklu savaşa gideceğiz ya da müzakere masasına döneceğiz.

- Küresel sistemin yapı taşlarını hedef alan bir krizle karşı karşıyayız.

- Soğuk savaştan sonra dünyada bir düzen kurulmadı. Ya uzun soluklu savaşa gideceğiz ya da müzakere masasına döneceğiz.

- Her şeye çözüm oluşturacak şemsiye anlaşma mümkün olmayabilir. Ukrayna savaşında bu dönemdeyiz. Önümüzde çok taş var ve çukur var.

- (Atina'nın gerginlik stratejisi) Yunanistan gücü ölçeğinde politikasını gözden geçirilmeli.

- Kendi enerjisini tüketmek yerine, karşılıklı çıkar ilişkisine dayalı esas alan bir perspektifi izlemeyi tercih ediyoruz.

- Rekabet içinde olmak gibi bir derdimiz yok, sıkletimiz aynı değil, yani kütlemiz ayını değil, Bu tür lobileri harekete geçirerek Türkiye'ye zarar vermeyi düşünüyorlarsa gerçekten ham hayal kuruyorlar demektir.

- Boğazlar diyoruz Azerbaycan diyoruz iş dönüp dolaşıp Türkiye'ye geliyor.

- (Libya ile hidrokarbon anlaşması) Cumhurbaşkanımızın talimatı ile arkadaşlarımızla Libyalı mevkidaşlarımızı İstanbul'a davet ettik.

- 27 Ağustos'tan beri Libya'da çatışma yok ortam sakinleşti.

- Bizim 2019'daki imzaladığımız anlaşmamız deniz sınırlarını belirleyen bir anlaşmadır.

- Yunanistan'ın olgun olmayan tepkisine Libya makamları gülüp geçti.

- Libya'daki tüm siyasi aktörlerle temas halindeyiz. Türkiye, ilk defa bir başka ülkeyle deniz yetki anlaşması imzalayarak Akdeniz'de çok önemli bir varlık iddiasından bulundu (Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşecek mi?) Böyle bir siyasi zemin yok. Biz böyle siyasi bir zemin arayışında değiliz. Cumhurbaşkanımız hep şunu söyler diplomaside kapıyı kapatmak diye bir şey olmaz.

- Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken her alanda iddiamız var.

- (Türkiye'nin yüzyılı) Cumhurbaşkanımız meclise hitabında gelin Türkiye yüzyılını birlikte inşa edelim dedi.

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