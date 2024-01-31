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Politika

Sözde demokratik CHP'de yeni kriz! Başkan Genel Merkez'e resti çekti: Kabul etmemiz mümkün mü?

CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, kent meydanında düzenlediği mitingde parti genel merkezinin kararına tepki gösterdi. Oran, 'Buradan sesleniyorum; Sayın Genel Merkez, yanlıştan dönün. 5 aday varken Çeşme'nin 25 mahallesinden 15'ini ezbere sayamayacak, Çeşmelinin tanımadığı adayı kabul etmemiz mümkün mü?' dedi.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 22:13 - Güncelleme:
Sözde demokratik CHP'de yeni kriz! Başkan Genel Merkez'e resti çekti: Kabul etmemiz mümkün mü?
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Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformdan kalabalığa seslenen Oran, belediye başkanlığına aday gösterilen Lal Denizli'nin ilçeyi tanımadığını, ilçe halkının ithal aday istemediğini savundu.

"Çeşme vesayetçi, emanetçi başkanı kabul eder mi?" diyen Oran, belediye başkanı adayının ilçe halkına rağmen belirlendiğini savundu.

Oran, şöyle konuştu:

"Hiçbir adayı küçümsemiyoruz. Biz, 5 kişi Çeşme'den başvurduk. Onlardan herhangi birisi bugün aday ilan edilmiş olsaydı onlarla beraber sokak sokak çalışacaktım. Buradan sesleniyorum; Sayın Genel Merkez, yanlıştan dönün. Bu bir yanlıştır. Genç hanımefendiye karşı bir lafımız yok. Ancak 5 aday varken Çeşme'nin 25 mahallesinden 15'ini ezbere sayamayacak, Çeşmelinin tanımadığı adayı kabul etmemiz mümkün mü?"

Adayın belirlenmesi için ön seçim yapılmasını istediklerini dile getiren Oran, "Baba ocağımızın sesimizi duyacağını umuyoruz. Eğer duymazsa Çeşme için yola devam etmeye var mısınız? Lütfen bizi baba ocağımızdan ayırmayın, 6 okumuzdan ayrılmak zorunda bırakmayın." ifadelerini kullandı.

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