Sözümüzde durduk, inlerinde imha ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısı’na katıldı. Burada partililere seslenen Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

ANSIZIN GELDİK: Bugünlere kolay gelmedik. Yeri geldiğinde vesayetin kıskacında boğulmaya çalışıldık, yeri geldi sokaklarda kaos çıkartılarak, yeri geldi çukurlarla ülkemizin birliği tehdit edilerek, yeri geldi emniyet-yargı kumpasıyla, yeri geldi doğrudan darbe girişimiyle yıkılmak istendik. Milletimizle el ele gönül gönüle vererek hepsinin de üstesinden geldik. Yetmedi envai çeşit terör örgütünü sınırlarımız ötesinde üzerimize saldılar. ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ dedik. Sözümüzde durduk, teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz. En son ekonomi silahını çektiler. Ülkemizde 16 yıldır temin ettiğimiz güçlü altyapı ve hızlı bir şekilde aldığımız tedbirler sayesinde bunu da kontrol altına aldık.

NASIL PROFESÖRSÜN: (Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen’in yaptığı açıklamalara da değindi) Sayın Sözen yoksa İstanbul’un susuzluğunu da yine grevlere mi yıkacaksın? Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Sen bir siyasetçi olarak grev denilen olayları ortadan kaldıracaksın. Hak vermediğin için grev oldu. Şimdi grevler yok. Eğer grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun. Böylece de grevler minimize oluyor. Asgari oluyor. Grevsiz bir toplum meydana geliyor. İzmir’de İZBAN’da grev var. Hadi buyur neden çözmüyorsunuz? CHP, mantığında grev var. CHP, çiledir.

YILDIRIM’IN ADAYLIĞI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına TBMM Başkanı Yıldırım’ı aday gösterdik. Neden? İstanbul öyle büyük bir şehir ki İstanbul’a da bu noktadan ancak böyle güçlü bir belediye başkan adayı yakışır.

MERKEL TEBRİK ETTİ: Bugün Sayın Merkel ile bir görüşmem vardı. Tabii Sayın Binali Bey’i ilan ettiğimizi o da duymuş ve ‘İstanbul’a da Binali Yıldırım Bey’i aday olarak koymuşsunuz’ dedi. Tebriğini bildirdi. İstanbul, sıradan bir şehir değil. Şimdi inşallah biz bu seçimde 39 ilçemizde gümbür gümbür gelmemiz lazım.

GURUR BİZE YAKIŞMAZ: Millet. Şimdi millet 31 Mart’ta sigaya çekecek. Biz de hazırlığımızı ona göre yaptık, yapıyoruz. Eser olarak ortaya ne koyduk? Büyükşehir olarak, ilçeler olarak ne yapacağız? Bunları halkımıza anlatacağız. Diyoruz ya işte karşımızda tevazu, samimiyet, gayret, önce millet, önce memleket. Gurur bize yakışmaz, kibir bize yakışmaz.

KENDİMİZİ SORGULAYALIM: Seçim kaybeden, oyu düşen, halkla arasındaki iletişimi bozulan her arkadaşımız dönüp, kendini sorgulamalı. Nerede yanlış yaptım? Suçu başkalarına atmak, hele hele millete atmak, sadece züğürt tesellisidir. Şahsen biz bugüne kadar seçimlerde beklediğimiz seviyede destek alamadığımızda hep döndük, kendimizi sorguladık. Eksiklerimizi tespit edip, kendi usulümüze göre tamamladık ve böylece hep dimdik ayakta kaldık.

MİLLETİN TERAZİSİ: Metal yorgunluğunun işaretini, 7 Haziran seçimlerinde de almıştık. Hemen gerekenleri yaptık ve partimizi, önce 1 Kasım’daki ardından 16 Nisan’daki ve 24 Haziran’daki neticelere elhamdülillah ulaştırdık, kavuşturduk. Türk siyasi hayatının en uzun süre iktidarda kalma vasfımızı işte bu samimi yaklaşımımıza borçluyuz. 2019 seçimleri öncesinde de her ilçede, her ilde, her wteşkilatımızda, her belediyemizde aynısını yapacağız. Kendimizi milletimizin terazisine çekecek, eksiğimizi, fazlamızı görüp ona göre yola devam edeceğiz.

MECLİS ÜYELİKLERİ: Yerel seçimler sadece belediye başkan seçimi değildir. Bir de bunun yanında büyükşehirlerde belediye meclis üyelikleri de var. Bu belediye meclis üyeliklerinde de sık eleyeceğiz, sık dokuyacağız.

GÜÇLÜ LİSTE: Meclis listesi hazırlanırken ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarının hepsinin temsil edilmesi gerekir. Halk baktığı zaman “Şu listeye bak, güçlü bir liste. Bu liste ile burada hizmet olur” demeli. ‘Burada da hanımlar fazla oldu’ deme hakkımız yok. Bu toplumun yüzde 51’i bayan. Buna bir defa dikkat edeceğiz. Öyleyse bu hassasiyet içinde listelerimizi hazırlayacağız.

ŞÖHRET BEKLEYEN YANILIR