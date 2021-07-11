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Politika

Srebrenitsa Soykırımı... Başkan Erdoğan: Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz

Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna-Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir' dedi.

AA11 Temmuz 2021 Pazar 13:19 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 13:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"(Srebrenitsa soykırımı) Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz"

"Ülke içindeki her bir bölgenin istikrarı Bosna-Hersek için, Bosna-Hersek'in istikrarı ise Balkanlar başta olmak üzere tüm Avrupa için zaruridir"

"Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna-Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir"

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