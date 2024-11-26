MHP lideri Bahçeli çağrısını yineleyerek, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." dedi. Bahçeli'nin mesajı sonrası DEM Parti, Öcalan ile görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Kahraman Poyrazoğlu'nun moderatörlüğünde 24 TV'de yayınlanan 'Basın Ekspres' programına Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak konuk oldu.

"BAHÇELİ, DEM İLE SÜRECİ AŞAMA AŞAMA İLERLETİYOR"

Nuh Albayrak, "Devlet Bahçeli'nin el uzatmak ile başlattığı süreci her Salı günü partisinin grup toplantısında aşama aşama ilerlettiğini görüyoruz. Hem kararlılığını hem de başlangıcın günübirlik bir gündem değiştirme olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CİDDİ ANLAMDA İÇERİDE TERÖRÜ ÖNLEDİ"

Albayrak, "2007'lerden beri kritik zamanlarda devlet aklıyla devreye girdiğini biliyoruz. Ona benzer bir süreç ilerliyor. Bahçeli, bugün konuşmasıyla daha belirleyici bir adım attı. Bu sürecin 2009'lardaki o çözüm süreci denilen süreçle bir ilgisi yok. Çünkü o zaman Türkiye'de bir terör ateşi vardı. Şimdi Türkiye'nin böyle bir derdi yok. Türkiye ciddi anlamda içeride terörü önledi." dedi.

"VATANDAŞ TERÖRE KARŞI NET TAVRINI KORUYOR"

Türkiye'nin asıl amacının içeride değil dışarıdaki terörü önlemek olduğunun altını çizen Albayrak, "Türkiye'nin eli bu anlamda çok güçlü. Türkiye'nin hedefi içeridekini değil dışarıdaki terörü önlemek. DEM, Kandil'den talimat alarak onurmuş gibi göstere göstere uyguluyor. Demokrasinin onlara kazandırdığı ayrıcalıkları terör örgütü uğruna kullanıyor. İlk yıllarda bölgenin şartlarını dikkate aldığımız zaman baskı vardı. Vatandaş oyunu bile rahat rahat kullanamıyordu. Ancak bugün asla böyle bir baskı söz konusu değil. Vatandaş terör örgütlerine karşı çok net tavrını koyuyor." ifadelerini kullandı.