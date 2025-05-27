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Politika

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'tan '27 Mayıs' vurgusu: Bütün darbelerin anası 1960 darbesi

24 TV ekranlarında yayınlanan Basın Ekspres programına katılan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 27 Mayıs 1960 darbesinin 'bütün darbelerin anası' olduğunu ifade ederek, '(CHP eski Genel Başkanı) Kemal Kılıçdaroğlu bu darbeyi kınamıştı ama CHP'den aynı netlikte bir duruş göremiyoruz. Özgür Özel, İnönü'yü övüyor. Eğer bunu bilinçli yapıyorsa, o zaman darbe karşıtlığının samimiyetinden şüphe ederim' dedi.

24 TV27 Mayıs 2025 Salı 22:55 - Güncelleme:
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'tan '27 Mayıs' vurgusu: Bütün darbelerin anası 1960 darbesi
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Türk demokrasi tarihinin kara lekesi olarak akıllarda kalan 27 Mayıs 1960 darbesinde başta Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakan Hasan Polatkan idam edildi. Bütün darbelerin anası olarak değerlendirilen 1960 darbesi hakkında CHP'nin de tutarsızlığına yer verilen canlı yayında çarpıcı açıklamalar yapıldı.

24 TV Kahraman Poyrazoğlu sunumuyla ekranlarına gelen Basın Ekspres'te Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak, konuya ilişkin tarihi ve siyasi tecrübelerini aktardı. Albayrak, gündem konusu olan 27 Mayıs'a ilişkin konuşmasına "Bütün darbelerin anası 1960 darbesi" ifadesiyle başladı.

"MİLLETİ FORMATLAMA GİRİŞİMLERİ 1950'DE BOŞA ÇIKTI"

Albayrak, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'deki tüm askeri müdahalelerin başlangıç noktası olduğunu belirtti. Tek parti dönemindeki uygulamalara değinen Albayrak, "İnkılap adı altında ezan yasaklandı. Milleti başka bir şekle sokmaya çalıştılar. Fakat bu uygulamalar millet tarafından benimsenmedi. 1950'de halk, baskılara rağmen bu dayatmalara 'hayır' dedi." şeklinde konuştu.

"27 MAYIS, DARBELERE ANAYASAL KALKAN GETİRDİ"

Albayrak, 1960 darbesinin, halkın iradesini hiçe sayarak yapılan bir anayasal düzenleme olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

1960 darbesi, bütün bu tek parti uygulamalarını anayasal güvenceye almak amacıyla yapıldı. Bu darbe, sonraki tüm müdahalelere zemin hazırladı.

"DEMOKRASİYE İNANAN HERKES BU DARBEYE KARŞI OLMALI"

Albayrak, demokrasiyi savunan herkesin 27 Mayıs darbesine karşı net tavır alması gerektiğini söyledi. Albayrak, "Kılıçdaroğlu bu darbeyi kınamıştı ama CHP'den aynı netlikte bir duruş göremiyoruz. Özgür Özel, İnönü'yü övüyor. Eğer bunu bilinçli yapıyorsa, o zaman darbe karşıtlığının samimiyetinden şüphe ederim" dedi.

"CHP'DE TUTARSIZLIK VAR"

CHP'nin darbe karşıtlığı konusunda tutarsız bir çizgi izlediğini belirten Albayrak, "Bir yandan darbeyi kınıyorlar, öte yandan darbe döneminin mimarlarını övüyorlar. Bu durum, demokrasiye gerçekten inanıp inanmadıklarını sorgulatıyor" ifadelerini kullandı.

  • 27 mayıs
  • darbe

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