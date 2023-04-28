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Politika

Star Gazetesi'ne konuşan Hikmet Hacıyev: Türk SİHA'ları, TCG Anadolu, Togg ile gurur duyuyoruz

Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse'ye konuşan Azerbaycan 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Azerbaycanlı gençlerin Bayraktar, SİHA, TCG Anadolu ve Togg ilgisine değinerek 'Türkiye dünya çapında teknoloji alanına yeni bir düzen getirdi' ifadesini kullandı. Türkiye'nin savunma sanayi alanında gösteri başarılarının Azerbaycan'ı gururlandırdığını belirten Hacıyev, Türk SİHA'ların dünya harp tarihine adını altın harflerle yazdırdığını söyledi.

Star Gazetesi 28 Nisan 2023 Cuma 11:49 - Güncelleme:
Star Gazetesi'ne konuşan Hikmet Hacıyev: Türk SİHA'ları, TCG Anadolu, Togg ile gurur duyuyoruz
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Azerbaycan 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse'ye özel açıklamalarda bulundu.

Bakü'de sohbet ettiği Azerbaycanlı gençlerin Türkiye'ye büyük ilgi gösterdiğini, Bayraktar, SİHA, TCG Anadolu ve Togg'dan bahsettiklerini dile getiren Yakup Köse, gençlerin Teknofest'in tekrarlanmasını istediğini aktardı.

Azerbaycan'da düzenlenen Teknofest için teşekkürlerini dile getiren Hacıyev, "Sayın Cumhurbaşkanlarımız Teknofest'e iştirak ettiler. On binlerce Azerbaycan genci bu coşkuyu bu sevgiyi görmek için Teknofest'e akın ettiler" dedi.

Teknofest'in Türkiye'nin teknolojideki potansiyelini ve gücünü gösterdiğini kaydeden Hacıyev, Azerbaycan olarak bu tablodan gurur duyduklarını söyledi. Hacıyev, "Son 20 yılda kardeş Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı liderliğiyle elde ettiği başarılar bütün Türk dünyası için gurur verici" dedi.

Türkiye'nin SİHA, Togg ve savunma sanayi alanında gösterdiği üretimlerin kendilerini sevindirdiğini belirten Hacıyev, bu gelişmelerin Türkiye inşasının yeni bir göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dünya çapında teknoloji alanına yeni bir düzen getirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Türk dünyası adına da Azerbaycan adına da kardeş Türkiye'nin bu başarılarına çok büyük gurur duyduk. Her bir Türk vatandaşının da bundan gurur duyması lazım" dedi.

Türk SİHA'larının zaferlerinde tarihi bir rol oynadığını belirten Hacıyev, "Dünya harp tarihine altın harflerle yazıldılar" değerlendirmesinde bulundu. Hacıyev, Türk gençlerinin birçok alanda dünyayı şaşırtacak yeni başarılar ortaya koyacağını söyledi.

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