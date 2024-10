Stubb Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticarette hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bildiğiniz üzere Finlandiya'ya geçtiğimiz sene NATO üyesi olmuştur. Dostluk bağlarımıza NATO müttefikliğinin eklenmesi, ikili işbirliğimizi yeni bir boyuta taşımıştır. Bugün de görüşmelerimiz vesilesiyle kıymetli mevkidaşımla Türkiye-Finlandiya ilişkilerini geliştirme yönündeki ortak irademizi teyit ettik.

TİCARETTE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

İkili ticaret hacmimiz bir önceki yıla kıyasla geçtiğimiz sene yaklaşık %6'lık bir artış göstererek 2,2 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Müşterek gayretlerimizle 5 milyar dolarlık hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sene Finlandiya'da düzenlemeyi planladığımız Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu toplantısını bu bakımdan önemsiyoruz. NATO müttefikleri olarak savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi de ele aldık.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde üçlü muhtırayla tesis ettiğimiz daimi ortak mekanizma terörle mücadele işbirliğimizin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu alanda atılan adımları da memnuniyetle takip ediyoruz. Tabi beklentilerimizi de en üst düzeyde aktarıyoruz. Bilim ve teknolojiden eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş bir yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini geleceğe yönelik yapacağımız yatırımlar olarak görüyoruz. Finlandiya'da yaşayan vatandaşlarımız ve Tatar toplumu ilişkilerimizin önemli bir beşeri boyutunu teşkil ediyor. İkili ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki işbirliğimizin sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum.

İŞGALCİ İSRAİL'İN SALDIRILARI

Türkiye olarak kalıcı barış, istikrar ve refah ortamının tesisi için ara buluculuk konusunda öncü bir rol oynamaktayız. Finlandiya ile Ara Buluculuk Dostlar Grubu'nun eş başkanlığını yürütmekteyiz. Bu alandaki işbirliğimizi küresel meydan okumalarla mücadele bakımından önemli olduğuna inanıyoruz. Görüşmelerimizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra Gazze'de yaşanan soykırım, Lübnan'a sıçrayan Orta Doğu yangını ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere güncel meseleleri değerlendirdik. Finlandiya'nın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize yönelik desteğini arttırarak sürdürmesine dair beklentimi Sayın Stubb ile paylaştım. İstişarelerimizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha altına çizdik. Ukrayna'daki yıkımın bir an evvel son bulması ile adil ve nihai bir çözüme ulaşılmasının ancak diplomasi yoluyla mümkün olduğuna dair kanaatimi Sayın Cumhurbaşkanı'na ifade ettim. Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırganlığı da gündemimizin odağında yer aldı. İsrail'in katliamlarıyla ilgili tavrımızı hem Birleşmiş Milletler'de hem de bugün meclisimizde açık yüreklilikle dile getirdik

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI STUBB: TİCARET HACMİMİZİ ARTTIRMALIYIZ



Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın açıklamaları şöyle: Türkiye'nin bugünün dünyasındaki en önemli ülkelerden biri olduğunu düşünmemizin sebebi haritaya bakın ve bölgenizin etrafındaki çatışmalara bakın. İlişkilerimiz her zaman olduğundan daha yakın. Bu yıl aslında dostluğumuzun 100. yılını kutluyoruz ve Finlandiya'da yaşayan Türklerden ve Tatarlardan da çok memnunuz, çok mutluyuz.

Birçok benzerliğimiz de var. Her iki ülkenin de karşı karşıya kaldığı coğrafi durumlar bu benzerliklerden bir tanesi. Biz şimdi NATO'da müttefik durumdayız. Her iki ülkenin de çok büyük bir askeri gücü var. Her iki ülke de güvenlik tüketicisi olmaktan ziyade güvenlik sağlayıcısı ülkeler. Her iki ülke de barış ara bulucuları. Ticaret hacmimiz, ticari ilişkilerimiz konusunda daha fazla çalışmalıyız. Ticaret hacmimizi arttırmalıyız.