Sugondhabhirom: Türkiye ile ilişkimiz 500 yıl öncesine kadar uzanıyor

Apirat Sugondhabhirom, Tayland'ın Ankara Büyükelçiliğinin katkılarıyla Prof. Dr. İsmail Hakkı Kadı tarafından kaleme alınan "Çağlar boyunca Osmanlı İmparatorluğu ve Siyam Krallığı" kitabının İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi'ndeki 2. baskı tanıtım programında konuştu.

Büyükelçi Apirat Sugondhabhirom, "Türkiye ile Tayland arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ise 100. yıl dönümünde kitabı yeniden yayımlamaktan gurur duyuyoruz. 2023 yılı Türk dostlarımız için gerçekten de tarihi bir dönüm noktası. Sizlere en içten tebriklerimizi sunarken 2 ülke ve halk arasındaki bağın 65 yıllık diplomatik ilişkilerin çok ötesinde, 500 yıl öncesine kadar uzandığı belirtmek istiyorum. Bu kitap bize Osmanlı'nın Siyam'daki varlığını, 15. ve 18. yüzyıllarda 2 imparatorluk arasındaki ticari ilişkileri, 19. ve 20. yüzyıllardaki ilişkileri ve bazı önde gelen Siyam prenslerinin ve asilzadelerinin İstanbul'a yaptıkları ziyaretleri anlatıyor." diye konuştu.

- "SÖMÜRGECİLİĞE KARŞI DİRENME DENEYİMİ, BUGÜN BU İKİ ULUSUN BİÇİMLENDİRİCİ BİR ÖZELLİĞİDİR"



Prof. Kadı da Tayland Dışişleri Bakanı Kasit Piromya'nın 2010'da İstanbul'a ziyareti sırasında kendisiyle görüşerek bu kitabın yazılması için teşvik ettiğini ve destek verdiğini belirterek "Türkiye ve Tayland, Batı sömürgeciliği karşısında bağımsızlıklarını korumuş olmak gibi sıra dışı bir özelliği paylaşmaktadır. Paylaştıkları bu deneyim, modern Türkiye'yi olduğu kadar modern Tayland'ı da şekillendiren önemli unsurlardandır. Sömürgeciliğe karşı direnme deneyimi, bugün bu iki ulusun biçimlendirici bir özelliğidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetlilere geleneksel Tayland yiyeceklerinden ikram edildi.