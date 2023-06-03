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Politika

Süleyman Soylu'dan yeni İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıkladı. Süleyman Soylu'dan yeni kabine sonrası sosyal medyada ilk paylaşım geldi. Soylu paylaşımında, 'İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum.' dedi.

3 Haziran 2023 Cumartesi 22:58 - Güncelleme:
Süleyman Soylu'dan yeni İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tebrik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı görevine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın getirildiğini duyurdu.

Süleyman Soylu, yeni kabinenin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı Kabinesi"ni tebrik ediyorum.

Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı'na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım.

Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum.

YERLİKAYA'DAN İLK PAYLAŞIM GELDİ

İçişleri Bakanı olarak sosyal medyadan ilk paylaşımını yapan Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım İstanbul'umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum.

Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım.

Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum."

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