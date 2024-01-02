Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesine ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde patlak veren krizlerin ve sıcak çatışmaların merkezi bölgemizde yer almaktadır. Ülkemizi kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki kanlı çatışmaların tarafı haline getirmek isteyen savaş baronlarına müsaade etmedik. Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek. Provokasyonlarla, art niyetli söylemlerle, ülkemizi bölgedeki ortaklarından, tarihi bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında turizmi baltalamaya yönelik bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefetin de desteğiyle spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. İnançlar ve ülkeler hedef alınıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet de gündeme gelmek uğruna bu pespaye ve tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Zor zamanlarımızda yanımızda olan kardeş ülkeleri hedef alması tesadüf değil. Burada Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik, bundan geri gidiş kesinlikle olmayacak." dedi.