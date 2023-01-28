Sürgünde yaşamıştı! Eski Kral'dan Türkiye belgesi... İlk kez ortaya çıktı

Türkiye'nin hariciye teşkilatının temellerinin atılmasının 500'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bulgaristan'ın eski Kralı ve eski başbakanlarından Simeon Sakskoburgotski, Kraliyet arşivlerinde bulduğu, bugüne dek gösterilmemiş, Bulgaristan-Türkiye diplomatik ilişkilerine ışık tutan bazı belge, fotoğraf ve eserleri tanıttı.



Sakskoburgotski, arşiv örneklerini göstermek ve bilgi vermek üzere Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ü başkent Sofya'daki Vrana Rezidansı'na davet etti.

Rezidansın müze bölümünde sergilenen eserleri tanıtan Simeon Sakskoburgotski, AA muhabirine, küçük de olsa son derece değerli olan bu belgelerin ilk kez gösterildiğini söyledi.

Sakskoburgotski, "Arşivimizde bulunan bu küçük örneklerin, Bulgaristan-Türkiye dostane ilişkilerine katkı sağlayabileceklerinden mutluluk duyuyorum. Eski zamanlardan kalan bu hatıralar birer dostluk örneğidir." dedi.

Vrana Rezidansı Müzesi'nden "Çar Boris ve Çariçe Yoanna Vakfı" Başkanı Prof. İvaylo Şalafov da ilk kez tanıtılan eserlerin Bulgaristan'ın Osmanlı İmparatorluğu ve ardından Türkiye Cumhuriyeti ile komşuluk ve dostluk ilişkilerine ışık tuttuğunu belirtti.

Belgelerin arasında Sakskoburgotski'nin babası Boris ve dedesi Ferdinand'ın döneminden örneklerin yer aldığını kaydeden Şalafov, şöyle konuştu:

"Bugün gösterdiğimiz arşiv belgelerinin arasında Simeon Sakskoburgotski'nin babası Çar Boris'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesine ülkemizin saygısını göstermek üzere yolladığı askeri birliğin ziyaretinden orijinal fotoğraflar yer alıyor. Diğer bazı fotoğraflar, 1910'da Sakskoburgotski'nin dedesi Çar Ferdinand'ın İstanbul ziyaretini anlatıyor. Bulgaristan ile Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefik olduğu Birinci Dünya Savaşı döneminden kimi hatıraları da burada görmek mümkün."

- SİMEON SAKSKOBURGOTSKİ KİMDİR?



Bulgaristan'ın 1943-1946 döneminin eski Kralı olan 85 yaşındaki Simeon Sakskoburgotski, 2001-2005 döneminde Ulusal Yeniden Doğuş ve Yükseliş Hareketi (NDSV) Partisinin lideri olarak ülkenin başbakanı olmuştu.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Kızıl Ordusu'nun 9 Eylül 1944'te Bulgaristan'ı işgalinden sonra SSCB denetimli referandumda devlet yapısının çarlıktan halk cumhuriyetine dönüştürülmesi üzerine Sakskoburgotski, ailesiyle sürgüne yollandı.

Türkiye, Mısır ve İspanya'da sürgünde yaşayan Sakskoburgotski, 2001'de Bulgaristan'a döndükten sonra siyasete katıldı.

NDSV'nin liderliğindeki, eski Komünist Partinin siyasi geleneğini sürdüren Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ile iktidardaki üçlü koalisyon hükümetinin 2001-2005 yönetiminden sonra NDSV Partisi feshedildi.

Son yıllarda siyasetten uzaklaşan Sakskoburgotski'nin 1944 sonrası kamulaştırılmış bazı mülklerinin ailesine iadesiyle ilgili davaları hala sürüyor.