İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2025 Pazartesi / 5 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9869
  • EURO
    36,912
  • ALTIN
    3236.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Türkiye'ye geliyor

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 4 Şubat Salı günü Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

3 Şubat 2025 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Türkiye'ye geliyor
ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçlenmesine ve boyut kazanmasına vesile olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.