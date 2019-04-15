Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı.
- AA
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen zırhlı araç ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerleyen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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