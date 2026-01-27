Suriye'de değişim rüzgarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etkilerini tüm komşu ülkeler doğrudan hissedecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Türk müteahhitleri dünya çapında başarılı. Türk inşaat şirketleri yüzde 90'ı bizim iktidarlarımız döneminde olmak üzere dünyanın 138 ülkesinde 12 bin 816 proje kapsamında 557 milyar dolardan fazla iş almış durumdayız.

* Yakaladığımız küresel ekonomideki olumsuzluklara rağmen hamdolsun kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sektörün önemli uluslararası dergileri tarafından hazırlanan dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesi Türk müteahhitlik sektörünün başarısını bir kez daha tescillemiştir. Yer alan firma sayıları itibari ile dünyada ikinci olduk.

* Önceki yıl listede 43 firmamız varken bu yıl aynı listede 45 firmayla temsil edildik. Bir başka çarpıcı rakam şudur; ilk 100 firma arasına 8 Türk firması girmiş bunlardan ikisi ilk 50 içinde yer almıştır.

* Türkiye gelirler sıralamasında ise dokuzuncu sıraya yerleşmiştir. 45 Türk firmamızın uluslararası projelerden elde ettikleri gelir 20.8 milyar doları buldu.

* Müteahhit firmalarımız dünya çapında başarı elde ediyor. Türk inşaat sektörünün yurt dışı faaliyetleri aradan geçen sürede başarıdan başarıya koşmuştur.

2025 yılı ekonomide hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız dengelerin tekrar yerine oturduğu enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği bilhassa ihracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Enflasyon yüzde 30,89 ile son 49 ayın en düşük seviyesine indi.

* Merkez Bankası rezervlerimizdeki artış aynı şekilde devam ediyor. Bankanızın rezervleri tarihimizde ilk defa 200 milyar dolar bandını aştı.

* 2002 yılında sadece 27,5 milyar dolardan devraldığımız rezervleri geçen hafta itibari ile 205 milyar 177 milyon dolara yükselttik. İstihdamda da aynı tabloyu görüyoruz. İşsizlik oranımız son 30 aydır tek hane seyrini koruyor.

"TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI"

* Ekonomide bu olumlu görünüm ticaret performansımıza da yansımaktadır. Küresel talebin zayıfladığı ve korumacılığın arttığı 2025 yılında Türkiye üretim gücünü ve rekabetçiliğini koruyarak mal ihracatında 273.4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır.

* Gazze'de mazlumlarına sahip çıktık. Küresel siyasette ilkeli bir duruş sergiliyoruz.

* Suriye'de inşa seferberliği başlayacak. Suriye yeniden ayağa kalkacak. Suriye istikrarına kavuştukça bölgede olumlu gelişmeler olacak.

* Suriye halkı huzur ve barış istiyor.

* Devlet içinde devlet olmaz. Paralel ordu olmaz. Kürt kardeşlerim, nefreti körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin.

* Ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesi çok önemli. Terörün raf ömrü artık dolmuştur.

* Suriye'de aynı hata tekrarlanmamalı. Bu şekilde bir yere varılamaz.

* Zulmün etkileri silindikçe, Türkiye'nin destekleriyle Suriye yaralarını sarıp yeniden ayağa kalktıkça, bölgemizde artık çok farklı rüzgarlar esecek.

* Son kararname ile Esed rejiminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimizin temel haklarının garantiye alındığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.