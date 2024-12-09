Suriyeli sığınmacıların vergi muafiyeti iddialarına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar' iddiası doğru değildir. Suriyeliler sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu ÖTV, MTV, muayene ücreti ve benzeri resmi ücreti ödemekle yükümlüdür. Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.