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Politika

Suriyelilere giriş çıkış hakkı tanınacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıklayan İçişleri Bakanı Yerlikaya, ülkelerine dönecek Suriyelilerin Türkiye'deki ev ve iş yeri eşyalarının tamamı ile araçlarını beraberlerinde götürebileceklerini bildirdi. Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtlarının Suriye'de kullanılabilmesi için Şam ve Halep'teki Büyükelçilik ve Konsoloslukta Göç İdaresi Bürosu kurulacağını da bildirdi. Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını söyledi.

24 Aralık 2024 Salı 10:17 - Güncelleme:
Suriyelilere giriş çıkış hakkı tanınacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada 12 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyelinin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Göç politikamızda insani ve vicdani olmayı, medeniyet değerlerimize sımsıkı bağlı kalmayı, ulusal ve uluslararası hukuka riayet etmeyi, vicdanımızın sesini dinlemeyi önceledik.

"4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli"

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