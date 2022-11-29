Suriye'ye 5. harekat... İbrahim Kalın: Yarın, haftaya veya her an olabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın, Türkiye'nin Suriye'nin düzenleyeceği kara harekata ilişkin "Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde bu operasyonlar yapılabilir. Harekatla ilgili ABD ve Rusya rahatsızlığını iletebilir" dedi.

Mutabakatın defalarca ihlal edildiğini belirten Kalın, "YPG işine geldiğinde ABD, Rusya ve rejimle iş tutuyor" ifadelerini kullandı.



Terör hedeflerine yönelik operasyonların durmayacağını vurgulayan Kalın, "Zamanını, zemini ve kapsamını Türkiye belirler. 3 harekatı yapmasaydık Suriye'nin toprak bütünlüğü olmazdı" dedi.