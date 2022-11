Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik kara operasyonu ile ilgili, "En kısa sürede tankımızla hepsinin kökünü kazıyacağız" dedi.

"TERÖR HEDEFLERİNİ YERLE YEKSAN ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alçak saldırıya cevabımızı Irak ve Suriye'deki terör örgütü hedeflerini yerle yeksan ederek verdik. Kendilerini en güvenli hissettiği yerlerde başına yağan bombaları hazmedemeyen terör örgütü bu defa da sınırda sivil yapıları ve insanları hedef aldı. Karkamış'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 4 yaşında çocuk ya, 4 yaşında şehidimiz. 22 yaşında öğretmenimiz. Bu bölgedeki teröristlerin her birinin yerini, kimliğini, sicilini biliyoruz. Bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini, silahlandırdığını da biliyoruz. Sabrımız çaresizliğimizden değil. Sabrımız diplomasiye, anlaşmalara, bize verilen sözlere riayet etme hassasiyetimizden. Buradan Yusufeli'den ilan ediyorum. Biz Suriye sınırlarımızın güvenliğe kavuşturulması hususunda verdiğimiz her söze, her anlaşmaya riayet ederek üzerimize düşenleri yerine getirdik. Türkiye'yi harf oyunları ile oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu gelmiştir. Artık bu saatten sonra bizim için tek bir sınır vardır. O da kendi ülkemizin güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır. En başta kendi güvenlikleri için binlerce kilometre öteden gelip fütursuzca güç kullananların bu hakkımızı anlayışla karşılamaları gerekiyor. Halen sınırlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde de çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz, karşı da çıkamaz. " ifadelerini kullandı.