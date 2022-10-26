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Politika

Sürpriz iddia: Akşener ikna edildi, o isim kesin aday olacak

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili sürpriz bir iddiada bulundu. Sayan, 'Meral Akşener de ikna edilmiş... Kılıçdaroğlu kesin aday.' dedi.

26 Ekim 2022 Çarşamba 07:38 - Güncelleme:
Sürpriz iddia: Akşener ikna edildi, o isim kesin aday olacak
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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 6'lı masada aday belirsizliği sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı daha kuvvetli bir şekilde konuşulurken, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

AKŞENER İKNA EDİLDİ! KILIÇDAROĞLU KESİN ADAY

Sayan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikna edildiğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sayan, "Ciddi bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Meral Akşener de ikna edilmiş... Kılıçdaroğlu kesin aday. Ama ben hala inanmıyorum..." dedi.

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