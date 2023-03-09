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Politika

Şaşırtmadı! Kılıçdaroğlu'ndan HDP kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 'CHP, HDP ile görüşebilir ama bize asla getiremez' sözleri sonrası HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bir açık mektup yayınlamıştı. Son olarak 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği demeçte, 'HDP ile elbette görüşeceğim, ziyarette ne sakınca var?' diye konuştu.

9 Mart 2023 Perşembe 15:10 - Güncelleme:
Şaşırtmadı! Kılıçdaroğlu'ndan HDP kararı
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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir açık mektup yazdı. Demirtaş, Akşener'in 'HDP bizim olduğumuz masaya gelemez" sözlerine tepki göstererek, "HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için "istemem" demediğinizi de hatırlatırım." dedi.

"BİZİ İKNA ETMENİZ GEREKMEZ Mİ?

Demirtaş, HDP'ye bakanlık tartışmaları üzerinden de Akşener'i eleştirdi, "HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız "HDP'ye bakanlık vermeyiz" diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.

HDP İLE CHP ARASINDA SICAK TEMAS

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sonrası ilk mesaj HDP'den gelmişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ederek, destek mesajı vermişti. CHP'den Özgür Özel de, HDP ile görüşüleceğini açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU: ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM

CHP lideri Kılıçdaroğlu Halk TV'den Fikret Bila'ya bugün verdiği demeçte HDP ile görüşme sorularına son noktayı koydu.

Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı:

"Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?" dedi.

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