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Politika

''Sürprizler olabilir'' diyerek açıkladı: Cumhurbaşkanımız 'arayın' dedi, keşifteyim

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te komisyonda görüşmeleri süren başörtüsü düzenlemesini değerlendirdi. AK Parti'nin milletvekili listeleri için sürprizlerin olabileceğini belirten Zengin, sanatçılar, ünlü isimlerin olup olmayacağı konusunda, 'Yine sürprizler olabilir, Cumhurbaşkanımız 'arayın' dedi, keşifteyim' diye konuştu.

24 Ocak 2023 Salı 17:05 - Güncelleme:
''Sürprizler olabilir'' diyerek açıkladı: Cumhurbaşkanımız 'arayın' dedi, keşifteyim
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Haber Global'de gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasa Komisyonu'ndaki başörtüsüne anayasal düzenleme görüşmelerini değerlendiren Zengin, "Biz aslında sadece anlaşılmak istiyoruz" dedi.

Zengin, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması skandalını da değerlendirdi. Zengin, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması skandalı ve seçim tarihinde değişikliği de değerlendirdi.

"EYT ŞUBAT AYI İÇİNDE GENEL KURUL'DA OLACAK"

Zengin, EYT takvimi için, "Şubat ayı içerisinde genel kurul'da olacak" dedi.

"MİLLETVEKİLİ LİSTESİNDE SÜRPRİZ OLABİLİR, KEŞİFTEYİM"

AK Parti'nin milletvekili listeleri için sürprizlerin olabileceğini belirten Zengin, sanatçılar, ünlü isimlerin olup olmayacağı konusunda, "Yine sürprizler olabilir, Cumhurbaşkanımız 'arayın' dedi, keşifteyim" diye konuştu.

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