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Politika

Suudi Arabistan medyası Prens Selman'ın Türkiye ziyaretini böyle gördü

İkili ilişkileri güçlendirmek adına Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ziyareti Suudi Arabistan medyasında geniş yankı uyandırdı.

IHA23 Haziran 2022 Perşembe 07:59 - Güncelleme:
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Suudi Arabistan Veliahtı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Saud'un Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliahtı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Saud'un Türkiye'de bir araya gelmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu. Suudi Arabistan resmi haber ajansı Suudi Basın Ajansı (SPA), "Krallık ve Türkiye'nin derin tarihi ilişkileri paylaştığını" dair bir haber yayınlayarak, "Krallık ve Türkiye'deki iki lider arasındaki karşılıklı ziyaretler ilişkilerin gücünün parlak bir kanıtı" ifadelerine yer verdi.

Suudi Okaz Gazetesi ise, ziyarete ilişkin yayınladığı haberinde, Ankara'daki Türkiye-Suudi Arabistan görüşmelerinin, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik ve kültürel ilişkiler dahil olmak üzere ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başladığını teyit ettiğini belirtti.

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