Szijjarto: Türkiye ile stratejimiz benzeşiyor

AA 3 Mart 2022 Perşembe 19:15 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 19:17

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Budapeşte'de düzenlenen Türkiye-Macaristan 3. Go Africa İş Forumu'nun açılışında konuştu.

Afrika kıtasının artık umudun, ekonomik canlanmanın ve büyümenin merkezi haline geldiğini belirten Muş, bugün yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık bir gayri safi hasıla ile Afrika'nın küresel ekonomide önemli bir aktöre dönüşmekte olduğunu ifade etti.

Muş, bugün hızla kentleşen, orta sınıfı güçlenen, ekonomilerini ham madde bağımlılığından kurtarma uğraşında önemli mesafeler kateden bir Afrika kıtası bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin de Afrika'nın kalkınma serüveninde önemli bir partner olarak yerini aldığını, bu kapsamda 2003'te Afrika Stratejisi'ni yürürlüğe koyduğunu aktaran Muş, "2003'te Afrika Stratejimizi yürürlüğe koyduğumuzda, bölgedeki yoksulluğun önlenmesine katkı sağlamayı, kıtanın sürdürülebilir kalkınmasına ve küreselleşme sürecinde dünya ile bütünleşmesine destek olmayı amaçlamıştık." dedi.

Muş, Türkiye'nin Afrika ile ticaretinde adil ticaret hedeflediğini ve bu doğrultuda kazan-kazan ilkesini benimsediğini vurgulayarak, kıta ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirirken sosyal ve kültürel anlamda da kıtayla sıcak ilişkiler kurduklarını anlattı.

Bakan Muş, "Şu an itibarıyla kıtada 43 ülkede büyükelçiliğimiz, 26 ülkede ticaret müşavirliğimiz bulunuyor. Milli hava yolu şirketimiz THY, kıtada 61 noktaya sefer düzenlemektedir. DEİK tarafından Afrika ülkeleri ile tesis edilen iş konseylerinin sayısı da 45'e ulaşmıştır." diye konuştu.

- "TÜRK VE MACAR İŞ İNSANLARININ İYİ BİR SİNERJİ MEYDANA GETİRECEKLERİNE İNANIYORUM"



Türkiye'nin bir yandan Afrika'daki kurumsal varlığını güçlendirirken diğer yandan yasal altyapının tamamlanmasına yönelik çalışmalarını da aksatmadan sürdürdüğüne işaret eden Muş, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar kıtadaki 48 ülke ile Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, 32 ülke ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması,16 ülke ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması imzaladık. Ayrıca 5 Afrika ülkesi ile Serbest Ticaret Anlaşması imzaladık. Son olarak da büyük önem verdiğimiz Afrika Kıtası Serbest Ticaret Anlaşması Sekretaryası ile iş birliği yapmak üzere aralık ayında bir mutabakat zaptı imzaladık."

Muş, Türkiye'nin 2003'te Afrika kıtasıyla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacminin 2021'de 34,5 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Yurt dışı müteahhitlik sektöründe yakın zamanda belirleyici olacak konuların başında yeni pazarlara erişimin geldiğini düşündüğünü belirten Muş, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda iki devletin ön ayak olmasıyla birlikte Türk ve Macar iş insanlarının güçlerini birleştireceklerine ve iyi bir sinerji meydana getireceklerine inanıyorum. İki ülke iş dünyalarının yüksek iş birliği ve dayanışma duygusuyla son yıllarda daha da zorlaşan rekabet koşullarına uyum sağlaması hiç şüphesiz büyük önem taşımaktadır."

- "MACARİSTAN VE TÜRKİYE'NİN AFRİKA STRATEJİSİ BENZEŞİYOR"



Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da konuşmasında, ülkesinin de Türkiye gibi Afrika'da aktif şekilde var olmaya çalıştığını söyleyerek, "Macaristan ve Türkiye'nin Afrika stratejisi benzeşiyor. Biz de Türkiye gibi oradaki büyükelçilik sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Halihazırda 16 Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz var." diye konuştu.

Afrika'nın gelişimine katkı vermek için eğitim alanında da çeşitli adımlar attıklarını belirten Szijjarto, ülkesinin bu kapsamda her yıl bin 200 Afrikalı öğrenciye burs verdiğini kaydetti.