Tahıl koridoru imzası İstanbul'da... Başkan Erdoğan: Anlaşmayla dünyaya müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İstanbullular Eyüpsultan'ın güzel insanları, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Eyüp Sultan Belediyemizin ilçemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin açılışı vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün burada Eyüp Sultan Belediyemizce tamamlanan yatırım bedeli toplam 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. Belediyemiz tarafından Eyüp Sultan Camii'mizin etrafındaki binalar, iş yerleri ve sokaklar İstanbul'a ve ismini taşıyan yere yakışır şekilde düzenlendi ve rehabilite edildi. Yeşilpınar ve Esentepe mahallelerimize 2 abidevi cami kazandırıldı.

İlçemizi sembol kulüplerinden Erok Spor'umuz için gençlerimize her türlü hizmeti verecek bir tesis inşa edildi. Ayrıca Yeşilpınar'da bir futbol kompleksi ve Eyüpspor Kemerburgaz kamp alanı ile birlikte çok sayıda spor tesisi tamamlandı. Kurulan sıfır atık tesisi ile hem çevrenin korunması hem atıkların değerlendirilmesi sağlandı. Eyüpsultan'daki hiç bir vatandaşımızın gıda sıkıntısı yaşamaması için aşevi kuruldu. İlçenin çeşitli yerlerinde 43 adet park ve peyzaj düzenlemesi hayata geçirildi. Kültür merkezlerinden restorasyonlara, otoparklardan sosyal hizmet birimlerine kadar pek çok hizmet Eyüpsultanlıların emrine verildi.

Tüm bu eserlerin bugün resmen hizmete açıyoruz. Diğer kamu kurumlarımız tarafından inşa edilen yatırım tutarı 126 milyon lirayı geçen okul ve karakol binalarının açılışlarını da buradan yapıyoruz. Eyüpsultan'a değer katan tüm bu yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyor. Belediye başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. İstanbul'dan Antalya'ya, Erzurum'dan Gaziantep'e kadar ülkemizin dört bir yanında zengin bir belediyecilik tecrübesi olan Deniz Köken kardeşimizin tüm birikimini kendisini yetiştiren Eyüp Sultan'da kullandığını görmekten memnuniyet duyuyorum.

Tabi Eyüpsultan'da yapılanlar sadece bunlarla sınırlı değil. İlçemize ne söz verdiysek hepsini de yaptık, yapmayı sürdürüyoruz. Mesela Nişanca ve Pirinçci mahallelerimizin imar planı ve tapu sorunlarının çözülmesi sözünü vermiştik. Çözüldü mü? Çözüldü. İstanbul'un bu güzide ilçesini her alanda daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ne diyor Mevlana Hazretleri, Kamil o dur ki koya dünyada eser, eser olmayanın yerinde yeller eser. Evet açılışını yaptığımız eserler hem onları ilçemize kazandıran isimleri tarihe altın harflerle yazacak hem de nesiller boyunca dilden dile dolaşacak hayır dualara vesile olacaktır. Bu şehre, bu ülkeye, bu millete eser verene hizmet edene ne mutlu. Bay Kemal, musluk atma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Tabi bu öyle herkese nasip olacak bir paye bir şeref değildir. Bunun için emek vermek, vakit vermek, kendini şehrine ve insanlarına adamak gerekir.

Bizim nazarımızda belediye başkanlığı işte bu anlayışla yapılabilecek bir vazifedir. Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini biz sizlere bırakıyoruz. İstanbul kendine hizmet edenleri baş tacı yapmayı bildiği gibi ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir. Rabbim bizleri İstanbul'a ve bu ülkeye hizmetkar olanlardan eylesin.

Dünyamız salgınla başlayıp savaşla süren enerji ve gıda kriziyle tırmanan iklim değişikliği gibi tehditlerle dallanıp budaklanan bir dönemden geçiyor. Türkiye sıkıntılı bu dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını en iyi şekilde korudu. Bununla kalmayıp yeni küresel yönetim ve ekonomi sisteminin lider ülkeleri arasında yer alma hedefimize doğru adım adım ilerlemeyi sürdürüyoruz.

Elbette yaşanan her sıkıntının üstesinden gelirken ödediğimiz bedeller de var. Mesela salgın dönemini 100 bine yaklaşan kayıpla ama insanlarımıza dünyanın en üst standartlı sağlık hizmetini vererek geride bıraktık. Ukrayna-Rusya savaşı küresel emtia fiyatlarındaki aşırı yükseliş sebebiyle enflasyonda beklenmedik bir dalgalanmaya yol açarken stratejik konumumuz güçlendi. Küresel üretim ve tedarik sistemlerinde yaşanan tıkanıklıklar Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüme üzerine kurulu ekonomik programının doğruluğunu teyit etti.

TAHIL KRİZİ İSTANBUL'DA ÇÖZÜLÜYOR

Biraz sonra Dolmabahçe'deki başkanlık köşkünde inşallah Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin de katılımıyla Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tarım koridoru ile alakalı hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz. Bir yandan dünyadaki gelişmeleri ülkemiz lehine çevirmek için çalışırken diğer yandan vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek tedbirleri aldık, alıyoruz.