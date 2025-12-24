Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemize milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Her birinize kalpten teşekkür ediyorum.

Dün Ankara'dan Trablu'a giderken uçakta kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Orgeneral Muahmmed Ali el Haddad'ın başkanlığını yaptığı Libya heyetine ve uçak mürettebatına Rabbiden rahmet niyaz ediyorum.

Mevla ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin. Kardeş Libya halkına aynı şekilde başsağlığı diliyor ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili derinlemesine tahkikat başlatılmıştı. Safahtine ilişkin bilgilendirme ilgili bakanlıklarımız tarafından yapılacaktır.

Yine bu arada Ayşe Sula kardeşimizin beyi de az önce rahmet-i Rahman'a kavuştu ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah.

AK Parti olarak her sene yaptığımız gibi inşallah önümüzdeki üç ayı da en verimli şekilde değerlendireceğiz. Meclisi ile belediyesi ile il ilçe ve belde teşkilatlarıyla hep beraber daha fazla çalışacak daha fazla insanımızla temas kuracak halkımızla hemdert olmanın yollarını arayacağız.

Hizmet üretilmeyen, icraat yapılmayan, sorunlara çare bulunmayan istikrarsız dönemlerin hafızalardan silinmesini yadırgamamalıyız. Dünü yarınlara unutturmamalıyız. Hem eski Türkiye'yi hatırlatmak hem de hizmet ve eser siyasetimizi millete anlatmak bizim vazifemizdir.

Dolayısıyla bir taraftan insanımızla ruh ve ruh iletişim kurarken aynı zamanda Türkiye'yi nereden aldığımızı 23 yılda nereye taşıdığımızı nezaketle, sabırla ve müsbet bir üslupla halkımıza tek tek izah edeceğiz. Siyaset sahnesinde arzı endam edenlerin kendi ikballeriyle meşgul olduğu bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz. Onlar kendi dertleriyle uğraşadursun biz milletin derdiyle dertleneceğiz.

Uygulamasını yakından takip edeceğim bu programa buradaki her bir arkadaşımın aktif katılımını bekliyorum. AK Parti Genel Başkanı olarak bu soğuk kış günlerinde bacaları tütmeyen evleri mutlaka bulmanızı, oralarda yaşayan kardeşlerimizin kapısını mutlaka çalmanızı, imkanlar dahilinde hepsine tek tek el uzatmanızı sizlerden özellikle istirham ediyorum.

"GAZZE'Yİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaktır. Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlumları da ihmal etmeyeceğiz. 11 Ekim'den beri Gazze'de ateşkes tesis edilmiş olsa bile İsrail2in enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde sıkıntılar hala devam ediyor.

Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte Gazze halkının yükü daha da artmış durumda. Gazze'de şiddetli yağmurun etkisiyle su altında kalan çadırlar, aşırı soğuk sebebiyle hipotermi geçiren bebek ve çocukları hepimiz içimiz yanarak takip ediyoruz.

Günlük 600 TIR'ın Gazze'ye giriş yapması gerekiyor. İsrail böyle insanı bir meselede bile sözünü tutmuyor, insani yardım girişlerine uyduruk bahanelerle sürekli zorluk, engel çıkarıyor. Biz Gazzeli mazlumların yanında olmaya çalışıyoruz.

Gazze'nin umuda, dayanışmaya, manevi desteğe ihtiyacı var. İşte onun için çok dua edeceğiz. Dua ile kalmayacak mübarek üç aylarda Filistin'e yardımlarımızı daha da artıracağız. Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız, unutmayacağız, Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

'NE HAK YERİZ NE DE HAKKIMIZI YEDİRİRİZ'

Bize ömür biçenler oldu, hasta adam diyenler oldu. Asrın başında Çanakkale'de daha sonra milli mücadelede en son 15 Temmuz'da istiklal ve istikbalimize kastedenler oldu. Hepsini bozguna uğrattık. İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka bir yerde olsun biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türk'ünün hak ve çıkarlarının gasp edilmesine müsaade etmeyiz. Anlaşmalar yapılabilir bunların hiçbiri bizi bağlamaz, bizim politikamızı değiştirmez.

Oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz, tahriklere kapılmadık kapılmayacağız. Türkiye olarak uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalarımız çerçevesinde basiretle sağduyu ile sükunetle hareket etmeye devam edeceğiz. Millete hizmet aşkımızı büyüterek tüm Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sorunlara çözüm bulmak, dertlere derman olmak adına bütün enerjimizi, bütün gayretimizi, tecrübelerimizi tüm bunlarla birlikte yüreğimizi ortaya koymuş durumdayız. Türkiye büyüyor, güçleniyor küresel aktör olma rolünde sağlam adımlarla ilerliyor.