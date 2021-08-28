Taliban'dan DAEŞ'i zora sokacak karar: Bir hafta içinde hepsini teslim edin

star.com.tr 28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:06 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:14

ABD'nin tüm dünyanın izlediği o skandal görüntülerle çekilmesinin ardından, Afganistan'da yönetim yıllar sonra yeniden Taliban'a geçti.



Ülkede Taliban'ın karşısında yer alan terör örgütü DAEŞ, günlerdir kaotik görüntülere sahne olan havalimanı kapısındaki kalabalığın arasında canlı bombalar patlattı.

Taliban, 13'ü ABD askeri, 28'i Taliban üyesi en az 175 kişinin öldüğü bombalı saldırıların ardından, güvenlik önlemlerini artırdı. Sıkı denetimlerin yapıldığı Kabil'de, Taliban yönetimi haricinde kimsede silah olmayacağı kararı duyuruldu.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, Kabil'de yaşayan insanlara, ellerinde bulunan silah, mühimmat vb "devlet malı' sayılacak cephaneliği, "ilgili yetkililere" teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Taliban'ın tüm silahların, mühimmatın ve diğer ilgili eşyaların bir hafta içinde teslim edilmesi kararı aldığı belirtiliyor.

Twitter'da yaptığı paylaşımla kararı doğrulayan Mücahid, bunun yasal bir süreç olduğunu ve verilen süre sonunda teslimatı yapmayanların suçlu sayılacağını belirtti.

Karar, Kabil Havalimanı'nda 175 kişinin ölümüne neden olan bir dizi patlamanın ardından alındı. Terör saldırılarını, Afganistan'da faaliyet gösteren DAEŞ'in Afganistan'daki Horasan hücresi üstlendi.

Taliban, patlamalarda ölenler arasında en az 28 Taliban üyesinin olduğunu açıkladı. Grup ayrıca gelecekteki saldırıları önlemek için Kabil Havalimanında güvenliği artırma sözü verdi. Afganistan çevresindeki tüm havaalanlarında da, ek önlemler alınacağı belirtildi.

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