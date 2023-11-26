Talimat FETÖ'den geldi! İYİ Parti'de listeleri parayla sattılar

Akşener'in isteği doğrultusunda aday adayı olduğunu ancak yerinin parayla başkasına satıldığını söyleyen Çakmaklı, "Dokunulmazlık ihtiyacı olan paralı kişiler listeye girmek için ciddi miktarlarda para döktü. Edirne'den aday olan bir genel başkan yardımcısı bile listeye konulmadı. Beni arayıp sıralamasının 3 milyon dolara satıldığını söyledi. Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Esma Bekar, Metin Ergun, Burak Akburak İYİ Parti'de bir ağ oluşturarak genel başkanı kamufle etti.

Seçim süreci başladığında genel merkeze partiyle alakası olmayan yeni danışmanlar atandı. Bunlar zengin avcılığı yapıp genel merkeze müşteri getirdiler. İYİ Parti'nin listelerinin yüzde 50'si parti üyesi olmayan, son bir hafta içinde üye olan insanlardan oluştu. Antalya'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te büyük paralar döndü. Genel Merkez yetkilileri teşkilatlara baskı uyguladı. Teşkilatların çoğu da boyun eğdi. Bu tehditlerle istediklerini elde ettiler. Genel başkan yardımcılarının yüzde 99'u akçeli işlerin döndüğünü biliyor ama makam uğruna sesini çıkartmadılar" diye konuştu.

Listeler, kapalı kapılar ardında belirlendi. 81 ilin listesi, teşkilatlar dikkate alınmadan, Akşener'in evinde özel kalemi Esma Bekar ile yapıldı.

"PARTİYE EMEK VERENLER DEĞİL PARA VERENLER LİSTEYE GİRDİ"

Esma Bekar'ın, Siyaset Akademisi Başdanışmanı Yüksel Korkmaz'ın geçmişi araştırılsın. İYİ Parti, FETÖ talimatıyla kurulan bir partidir. Listeler dışarıdan, okyanus ötesinden, FETÖ'den gönderildi. 'Kumar masası' deyip kalktığı masaya geri oturup, Pensilvanya'dan talimat alan Akşener, teşkilatların sesine kulaklarını tıkadı. Şimdi de ali cengiz oyunları oynuyor. Ümit Dikbayır mali işler sorumlusu olduktan sonra, Dikbayır ve birçok isme, seçime 1.5 ay kala milyonluk yeni araçlar alındı. Partiye emek verenler değil, para verenler listeye girdi. Ülkücü olduğunu iddia eden bir parti, vatanı-milleti koruyacağına isimleri şaibelerle dolu para sahiplerine dokunulmazlık zırhı sağlıyorsa orada durmam yakışmazdı."