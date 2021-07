Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Yerli ve milli tren ilk kez hareket ettirildi

AA 2 Temmuz 2021 Cuma 15:49 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 17:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Cuma namazından önce Arifiye'deki Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünü (tank paleti fabrikası) ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli tesislerinden biri Arifiye'deki fabrikamızda yapılan işleri eskiden beri gururla takip ediyoruz. Fabrikamızı yeni yatırımlarla geliştirmek, teknolojisini yenilemek, üretimini artırmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Her ne kadar birileri savunma sanayinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Arifiye'de tüm bu hususları enine boyuna değerlendirdik. Onlar istese de istemese de Türkiye istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal, senin gücün bunu engellemeye yetmez, yanındakilerin gücü de bunu engellemeye yetmez. İşte millet... Bay Kemal siz ise illetsiniz, illet. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi her alanda bu hedefe yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz."

- Açılışı yapılan eserler

Erdoğan, Sakarya'ya kazandırılan, yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 kalem eser ve hizmetin toplu açılışının yapıldığına değinerek, "Eğitimde üniversitemizin tamamladığı projelerden bakanlığımızın okul yatırımlarına kadar çok sayıda eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Sporda sporcu eğitim merkezi ve kürek kano tesisi başta olmak üzere merkezde ve ilçelerimizdeki çok sayıda yatırımının resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sakarya'ya bağımlılıkla mücadele konusunda önemli katkı yapacak AMATEM ve ÇEMATEM tesisleri kazandırdık. Onların resmi açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Sağlık alanında 200 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, Pamukova İlçe Hastanesi, Ferizli İlçe Hastanesi, Serdivan Kanser ve Aile Sağlığı Merkezi ile Hendek, Yeşilyurt ve Camili aile sağlığı merkezlerinin hizmete açıldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Akçay Barajı İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali'ni 215 milyon liralık bir yatırımla tamamladık. Onun da açılışını bugün buradan yapıyoruz. Ayrıca Elmalı ve Kaynarca Topçu göletlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sulama yatırımını da bugün hizmete alıyoruz. Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin çok sayıda yol, meydan, hizmet binası, içme suyu, park, millet bahçesi projesi var. Onların da açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olacak Cadde 54'ün açılışını da bu vesileyle bugün yapıyoruz. Sapanca'da kentsel dönüşüm kapsamında 740 konut, 35 dükkan ve altyapı çalışmalarıyla 500 kişilik öğrenci yurdunu bugün hizmete alıyoruz. Kocaali'de yapımı tamamlanan 488 konut ile okul, cami ve ticaret merkezini de resmen hizmete açıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eserlerin Sakarya'ya hayırlı olmasını dileyerek, yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 yıldır bu ülkede eserleriyle, hizmetleriyle, yatırımlarıyla konuştuklarını, ülkenin 81 vilayetinin her biri gibi Sakarya'nın da hem geçmişin ihmallerinin neticesi olan eksiklerini özellikle tamamlamanın hem de şehri geleceğe hazırlamanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, "Türkiye'de yeni doğmuşundan 90'ını aşmış pirifanisine kadar tek bir insan dahi yoktur ki kendisine hayatını olumlu yönde değiştirecek hizmet getirmemiş olalım. Ülkemizde esnafından çiftçisine, işçisinden memuruna kadar herkesin hayat kalitesi geçtiğimiz 19 yılda önceki dönemlerle mukayese edilmeyecek düzeyde yükselmiştir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerine, hizmetlerine, yatırımlarına kendi dönemlerinde kavuştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sıkıntılarımız hala yok mu? Tabii var ama bu ülkede o sıkıntıları çözebilecek birikime, iradeye, inanca, azme, hazırlığa yine biz sahibiz. Diğerlerinden bir şey olmaz. Salgın döneminde sizler de şahit oldunuz. Bırakınız geri kalmış veya gelişmekte olan ülkeleri, gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı sonuçlar karşısında çaresiz kalırken, biz Türkiye'yi sağlıktan gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık. Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar, bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro, bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı? Ve bize nasihat ettiler. 'Ya böyle de olmaz, belli bir bedel alın.' Hayır. Biz halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek yola çıktık. Biz kim için varız? Halkımız için varız. Bütün bu vergiler kimden alınıyor? Halkımızdan. Tabii onun geri dönüşü nereye olacak? Gene halkımıza olacak. Yıllarca karşımıza dikilip 'istemezükçülük' yapanların engellemeye çalıştığı ne varsa bu küresel kriz döneminde ülkemizin avantajı haline geldi. Hatırlarsanız şehir hastanelerinin yapımının da işletmesinin de önüne geçmek için her yola başvurmuşlardı. Niye yapıyorlar? Böyle dediler bize. Biz de dedik ki halkımız daha huzurlu hizmet alsın diye. Şimdi şu güzel hastaneyi niye yaptık? Neden? Benim hanım kardeşim kadın doğum hastanesinden daha güzel hizmetler alsın diye."

- "İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde bu hastanelerin can simidi haline dönüştüğünü ifade ederek, "Şimdi bir müjde veriyorum size, inşallah çok yakında Sakarya'mıza da 1000 yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. Ve bu şehir hastanemizle birlikte artık Sakaryalı kardeşim, Sakarya'nın civarındaki illere gitmeyecek. Bütün problemler burada çözülecek." dedi.

Aşılama çalışmalarının da hızla devam ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Artık 18 yaşın üzerindeki herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımdan bir an önce aşılarını olarak, kendilerini ve ülkemizi bu salgın tehdidine karşı korumaya almalarını bekliyorum. Sadece bu kadar da değil, muhalefetin çapsızlığını her alanda görmek mümkündür. Biz ülkemize yerli otomobil kazandırmak için kolları sıvarız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizi SİHA'sıyla, TİHA'sıyla, tankıyla, topuyla, füzesiyle, radarıyla, uçağıyla, helikopteriyle her alanda savunma sanayinde öne çekmek isteriz, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla, otoyollarla, köprülerle, tünellerle donatırız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin neredeyse her şehrini havalimanlarıyla, tren hatlarıyla buluşturmak için çalışırız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin her şehrine üniversite açarız, liseyi bitiren her öğrencimize kaydını yaptırabileceği yüksek öğrenim kapasitesi oluştururuz, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanını barajlarla, sulama tesisleriyle donatır, topraklarımızın verimini artırmak için ter dökeriz, bunlar yine karşı çıkar. Biz ülkemizi diplomaside bölgesinde ve dünyada sözü geçen saygın, itibarlı bir konuma yükseltiriz, bunlar karşı çıkmakla kalmaz, kendi devletlerini gittikleri her yerde şikayet ederler."

- Kanal İstanbul tartışması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul Projesi'ndeki tartışmaları takip ediyorsunuz. Bu tartışmaların aynısı Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemize kazandırılan her hizmette yaşanmıştır. GAP'tan Keban Barajı'na, Boğaz'daki köprülerden hastanelere, üniversitelerden sanayi tesislerine kadar aklınıza gelecek her yatırımın karşısına ilk defa CHP çıkmıştır. Bugün Türkiye'nin sahip olduğu iftihar verici eserlerin, milletimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerin tamamı bu zihniyete rağmen tamamlanmıştır. Biz de ülkemizi 2023 hedeflerine bunlara rağmen ulaştıracağız. 2053 vizyonumuzu bunlara rağmen hayata geçireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi bunlara rağmen inşa edeceğiz. Allah'ın yardımından ve milletimizin desteğinden başka hiçbir güce dayanmadan, hiçbir yerden sinyal almadan, sırtımızı başka herhangi bir odağa dayamadan ülkemizi bu günlere getirdik, inşallah daha iyi yerlere de taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu mücadelenin en yakın şahidinin Sakarya olduğunu belirten Erdoğan, "Sakarya, güzel şehri Anadolu'nun / Birlikte yolcusuyuz Hak ve hakikat yolunun. Evet 40 yıldır hak ve hakikat yolunda birlikte yolculuk yaptığımız Sakarya'yla ahdimizi inşallah 2023 Haziran'ında bir kez daha tekrarlayacağız. Ben Sakarya'ya inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine de talip olduklarını ifade ederken, bunu geride bırakılan 19 yıllık müktesebatın referansıyla söylediklerini kaydetti.

Karşılarında ise bu ülke için dikili tek ağacı olmayan bir zihniyet bulunduğunu belirten Erdoğan, "Kim o, CHP. Elindeki üç beş belediyenin bile hakkını vermekten aciz bu zihniyetin avara kasnak gibi tekrarlayıp durduğu yalanlara milletimizin karnı toktur." diye konuştu.

Erdoğan, Sakarya için gerçekleştirilen yatırımları anlatarak, şöyle devam etti:

"Sakarya'ya son 19 yılda 30 katrilyon eski rakamla, 30 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde şehrimize 3 bin 366 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci devlet üniversitesi olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini kurduk. Üniversite öğrencilerimiz için 10 bin 639 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Aralarında 28 bin seyirci kapasiteli stadyumumuzun da olduğu 44 adet spor tesisi inşa ettik. Sakaryalı ihtiyaç sahiplerine 2 milyar lirayı aşan sosyal yardım yaptık. Sağlıkta toplamda 155 yataklı 19'u hastane olmak üzere 52 adet sağlık tesisimizi şehrimize kazandırdık. Halen 10 adet sağlık tesisimizin inşası sürüyor. İnşallah Sakarya'mıza 1000 yataklı bir şehir hastanesi de kazandırıyoruz. Bu hastanenin ihalesi tamamlandı. İnşallah yakında yapımına başlıyoruz. Şehir hastanesiyle birlikte ayrıca 100 yataklı acil durum hastanesi de inşa ediyoruz."

- "Marmara Bölgesi'ne takılan altın bir gerdanlık"

Erdoğan, toplu konutta bugüne kadar 7 bin 362 konutun tamamlandığını, 1139 konutun inşasının devam ettiğini belirterek, Sakarya eski stat ve Serdivan millet bahçelerini tamamlayarak halka sunduklarını anlattı.

Sakarya'nın, kültür bahçeleri temalı 2029 Uluslararası Bahçecilik Exposu'na adaylık için hazırlandığını ifade eden Erdoğan, ülkenin önemli süs bitkisi yetiştiriciliği merkezlerinden olan Sakarya'nın bu girişimine elbette her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Erdoğan, ulaştırmada 133 kilometreden devralınan bölünmüş yol uzunluğunu 401 kilometreye ulaştırdıklarını vurgulayarak, ülkenin en önemli ulaşım projelerinden biri olan ve 67 kilometresi Sakarya il sınırlarında bulunan Kuzey Marmara Otoyolu'nun da tamamlandığını anımsattı.

Marmara Bölgesi'ne takılan altın bir gerdanlık olan bu otoyol ile vatandaşların yüksek standartlı, güvenli, kaliteli, kesintisiz ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuştuğunu dile getiren Erdoğan, içinde Karasu Tüneli'nin de olduğu Kaynarca, Karasu, Kocaali, Ankara hududu bölünmüş yolunun da büyük kesiminin bittiğini, kalan kesimlerinin de seneye tamamlanacağını kaydetti.

- "Hızlı tren fabrikasını da buraya kurduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden İznik çevre yolu dahil İznik Mekece yolunu ve tarihi Sangarios Köprüsü'nün restorasyonunun seneye tamamlanacağını, Sakarya Karapürçek yolunun da genişletildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sakarya'ya sadece hızlı treni getirmekle kalmadık, hızlı tren fabrikasını da buraya kurduk. Fabrikamız her türlü hızlı tren setlerini ve modern metro araçlarını üretiyor. Temeli 1995'te atılan Karasu Limanı'nı tamamladık ve işletmeye açtık. Şehrimize yapılacak adliye binasının ihalesi önümüzdeki ay yapılıyor. Sakarya'da iki baraj üç gölet inşa ettik. Üç baraj ve üç gölet daha inşa ediyoruz. İnşasının sonuna geldiğimiz Ballıkaya Barajı Sakarya'yla birlikte 23 yerleşim yerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak. Tamamladığımız tesislerle 44 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama tesisleriyle 38 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Sakaryalı çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık. Bay Kemal bundan haberin var mı? Sakarya'ya son 19 yılda bir endüstri bölgesi, 4 organize sanayi bölgesi, bir teknopark, 24 Ar-Ge merkezi ve 4 tasarım merkezi kurduk."

- "Sakarya'yı savunma sanayisinin yıldızı haline getirme yolunda ilerliyoruz"

Erdoğan, şehirde 2002'de aktif sigortalı sayısı 167 bin iken bugün bu rakamın 300 bini bulduğunu anlatarak, Sakarya'daki 76 bin iş yerini, verilen 2,5 milyar liralık sosyal güvenlik kurumu prim teşvikiyle desteklediklerini söyledi.

Karasu'daki fabrikanın faaliyete geçmesiyle Arifiye'deki fabrikanın yeni yatırımlarla büyütülmesiyle Sakarya'yı savunma sanayisinin yıldız şehri haline getirme yolunda ilerlediklerini belirten Erdoğan, önümüzdeki dönemde her alanda Sakarya'yı daha büyük hizmetlerle buluşturacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan eser ve hizmetlerin şehre hayırlı olmasını dileyerek, Sakarya Türküsü'ndeki "Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun/Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun" dizeleriyle konuşmasını tamamladı.

- Yerli ve milli tren ilk kez hareket etti

Erdoğan, konuşmasının ardından video konferans ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. Sakarya Bölge Müdürlüğüne bağlanarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile görüştü.

Karaismailoğlu, "Ülkemizde yerli ve milli olarak üretilmiş ilk elektrikli tren setimizin son testlerine başlıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu'na "Hayırlı olsun, bereketli olsun, yolumuz açık olsun." diye seslenen Erdoğan, trenin A'dan Z'ye Türk mühendislerinin eseri, yerli ve milli olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın talimatıyla yerli ve milli tren hareket ettirildi.

- Taraklı doğalgaza kavuşuyor

Taraklı'nın yıl sonunda doğalgaza kavuşacağı müjdesini veren Erdoğan, "Buradaki ilçelerimizden Taraklı dışında hepsinin doğalgazı var. Sadece Taraklı'nın yoktu, şimdi yıl sonuna kadar Taraklı'nın da doğalgazını vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'e talimatı verdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Eğer verilmezse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının önüne gelebilirsiniz. Tamam mı? Ama beni de çağırın, beraber orada olalım." dedi.

Erdoğan, Bakan Dönmez'e "Tamam mı Fatih efendi?" diyerek onay aldı.

Erdoğan daha sonra katılımcılarla birlikte yapımı tamamlanan projelerin açılış kurdelesini kesti. Platforma alandaki çocukları da davet eden Erdoğan, açılışta kullanılan makası ve kesilen kurdele parçalarını günün hatırası olarak katılımcılara hediye etti.

Erdoğan, daha sonra hizmete açılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasında incelemelerde bulundu.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, genel başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Özlem Zengin, Çiğdem Karaslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de programda konuşma yaptı.

Törene katılan çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Alanda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Sakarya'ya hoş geldiniz", "Sakarya'ya değer katan hizmetlerimize desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz", "Sayın Cumhurbaşkanımız, 1000 yataklı şehir hastanesi ve 100 yataklı acil durum hastanesi için Sakaryalılar sizlere şükranlarını sunuyor" yazılı afişler yer aldı.