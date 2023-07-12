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Politika

Tanju Özcan, CHP'yi Atatürk'e şikayet etti: Emperyalist güçlerin askeri gibi çalışıyorlar

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Adalet ve Değişim' yürüyüşünün son gününde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Tanju Özcan, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugünkü yönetiminin adeta emperyalist güçlerin askeri gibi çalıştığını kaydetti.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:39 - Güncelleme:
Tanju Özcan, CHP'yi Atatürk'e şikayet etti: Emperyalist güçlerin askeri gibi çalışıyorlar
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Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Özcan ve beraberindeki grup, mozoleye çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulundu.

Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özcan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Deftere yazdıklarını okuyan Özcan, şunları kaydetti:

"Ebedi Başkomutanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önce 'Kazanılması mümkün değil.' denilen Milli Mücadele'yi kazanıp emperyal güçlere diz çöktürdünüz. Sonra 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' diyerek saltanat rejimine son verdiniz. Akabinde kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi vasıtasıyla üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni hayata geçirdiniz. Ancak geldiğimiz noktada üzülerek ifade ediyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Büyük Orta Doğu Projesi'nin hayata geçmesi için, kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır.

Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir. Ancak bunların değişiminden önce sizin partinizin genel başkanının ve yönetiminin muhakkak değişmesi gerekmektedir. Ben bunu sağlamak için arkadaşlarımla birlikte Köroğlu'nun diyarı Bolu'dan 200 kilometre yürüyerek Ankara'ya geldim. Sizin ilkelerinizden aldığım güçle bu akşam saat 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde değişim ve istifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim. Zira sizin de ifade ettiğiniz gibi muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur. Ruhunuz şad olsun, büyük Ata'm."

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