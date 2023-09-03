Tanju Özcan ile Eren Erdem birbirine girdi: Seviyesiz bir adamsın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemlerinin ardından partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem canlı yayında birbirine girdi.

tv100'de canlı yayına bağlanan Erdem, CHP'deki danışman atamalarına ilişkin açıklamada bulunurken, Özcan kendisine "Genel Başkan kaç danışmanı olduğunu biliyor muydu?" sorusunu yöneltti.

Soruyu kimin sorduğunu merak eden Erdem, aldığı cevap sonrasında, "Tanju Bey benim muhatabım değildir. Çünkü kendisi yalancıdır. Benim ilkokul ikiden terk olduğumu iddia etmiştir. Yalan söylemektedir. Ben yalancıları muhatap almam." dedi.

Tanju Özcan ise, "Acaba verecek cevabın olmadığı için olabilir mi? Senin bir ideolojin var mı?" sözleriyle cevap verdi.

"İNANILMAZ SEVİYESİZ BİR ADAMSIN"



Bunun devamında ise iki isim arasında hararetli bir şekilde atışma yaşandı.

"Başörtülü kadınlar neden CHP'ye geliyor?" tartışmalarının yaşandığını ve Tanju Özcan'ın başörtülü kadınları tahkir ettiği gerekçesiyle CHP'ye geldiklerini ileri süren Erdem'e, Bolu Belediye Başkanı, "İnanılmaz seviyesiz bir adamsın." sözleriyle karşılık verdi.

Sözlü atışmalar durmadı

İkilinin hararetlenen sözlü atışmalarına ise program sunucusu Erdoğan Aktaş müdahale ederek son verdi. Ancak Aktaş'ın müdahalelerine rağmen Erdem ve Özcan arasında ara ara sözlü atışmalar yaşanmaya devam etti.