CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Bu kez polemiğin merkezinde CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan var.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlar CHP'de güç savaşının arka planındaki gerçekleri ortaya koymaya devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU PES ETMİYOR!

Kemal Kılıçdaroğlu "Siyasetten çekilmedim" diyerek CHP yönetimine "parti içinde hala etkinim" mesajı vermişti. Kendisine bağlı milletvekillerinin olduğunu ve CHP içindeki ağırlığını koruduğunu öne sürdü.

YENİ PARTİ SİNYALİ

Kılıçdaroğlu, "Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım. Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP." yanıtını verdi.

"50 SADIK VEKİL" TARTIŞMASI!

"En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun, "Evet doğru." cevabını verdiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki gerilim gittikçe artıyor. Özcan'ın "50 sandık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek bir cevap geldi.

"SANA İLK VE SON KEZ CEVAP VERİYORUM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Sana ilk ve son kez cevap veriyorum" diyerek başladığı paylaşımında "Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır." ifadelerini kullandı.

"AKLINI BAŞINA AL! SERSERİ MAYIS GİBİSİN..."

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında "Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler... Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun... Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al... Tanju, ne kadar kin varmış içinde... Kinini daha da diri tut ve kork! 'Tanrı mısın?' Ne demek? Allah'a sığınırım. 'Tarikat lideri misin?' Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti" dedi.

"ÖLÜRSEM CENAZEME GELME"

Son olarak Özcan'a "Ölürsem cenazeme dahi gelme" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez... Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere..." diyerek paylaşımına noktayı koydu.

TANJU ÖZCAN: SENİN KADAR YALAN SÖYLEYENİ TANIMADIM

Bu paylaşımın ardından bu kez Tanju Özcan cephesinden yeni bir açıklama geldi. Tanju Özcan "Hayatta sizin kadar yalan söyleyen kimseyi tanımadım, bunu partililerde bilir. Ayrıca cenazeme gelme demişsiniz, siz benden önce vefat ederseniz ben o cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde 'Hakkımı helal ediyorum' diyemem." ifadeleriyle yine sert bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.