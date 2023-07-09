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Politika

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu iddiası: İnsanda bir utanma, bir sıkılma olur

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hezimet sonrası 'değişim' kavgasına giren CHP'de kazan kaynarken, Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken '15 il başkanı' iddiası geldi. Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun Pazartesi günü en az 15 il başkanını görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunu kaydetti. Özcan, 'İnsanda bir utanma, bir sıkılma olur. Koltukta kalmak için bu ısrar niye? Kongreler takvimi işlerken, bu kadar İl Başkanı'nı görevden almayı düşünmek hangi aklın ürünü? Artık şunu kavrayın; halk size güvenmiyor, samimi bulmuyor' dedi.

9 Temmuz 2023 Pazar 08:47 - Güncelleme:
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu iddiası: İnsanda bir utanma, bir sıkılma olur
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Seçim hezimeti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ve değişim yürüyüşünü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.

Özcan, "Pazartesi günü en az 15 İl Başkanı'nı görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunuzu ciddi kaynaklardan duyuyorum. İnsanda bir utanma, bir sıkılma olur. Koltukta kalmak için bu ısrar niye? Kongreler takvimi işlerken, bu kadar İl Başkanı'nı görevden almayı düşünmek hangi aklın ürünü? Artık şunu kavrayın; halk size güvenmiyor, samimi bulmuyor. Doğru bile söyleseniz inanmıyor. Halka rağmen o koltukta oturmaya devam edemezsiniz. Derhal istifa edin ve aday değilim diyerek Kurultay tarihini açıklayın" ifadelerini kullandı.

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