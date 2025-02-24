İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

YAVAŞ: GELİŞMELERİ HEP BERABER İZLEYELİM

"Bir diploma tartışması var. Tam da ön seçime girme hakkını kazandığında İmamoğlu'na böyle bir soruşturma açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim, olur mu?" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yavaş'ı isim vermeden hedef alıp, "Fırsatçı" dedi.

Özcan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gün, fırsatçıların 'Bekleyelim görelim' günü değil, partimizin aslan bir evladının yanında dimdik durma günüdür." ifadelerini kullandı.

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