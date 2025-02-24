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Politika

Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a zehir zemberek sözler: Fırsatçı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiaları sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin, 'Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim' ifadelerini kullanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı isim vermeden 'fırsatçı' diyerek hedef aldı.

HABER MERKEZİ24 Şubat 2025 Pazartesi 08:44 - Güncelleme:
Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a zehir zemberek sözler: Fırsatçı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

YAVAŞ: GELİŞMELERİ HEP BERABER İZLEYELİM

"Bir diploma tartışması var. Tam da ön seçime girme hakkını kazandığında İmamoğlu'na böyle bir soruşturma açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim, olur mu?" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yavaş'ı isim vermeden hedef alıp, "Fırsatçı" dedi.

Özcan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gün, fırsatçıların 'Bekleyelim görelim' günü değil, partimizin aslan bir evladının yanında dimdik durma günüdür." ifadelerini kullandı.

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