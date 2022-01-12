İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2022 Çarşamba / 9 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7782
  • EURO
    15,683
  • ALTIN
    805.959
  • BIST100
    2046.03
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Tanrıkulu, İBB'de görevli PKK'lı gassalı savundu: Ölüleri yıkayan birisi bundan ne olacak!
Politika

Tanrıkulu, İBB'de görevli PKK'lı gassalı savundu: Ölüleri yıkayan birisi bundan ne olacak!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (DİAYDER) arka çıktı. Dernek üyesi olan ve İBB'de gassal olarak çalışan PKK'lıyla ilgili de konuşan Tanrıkulu, 'Gassal ölüleri yıkayan birisi. Ya bundan ne olacak Allah'ınızı severseniz.' dedi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 08:05 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 08:05
ABONE OL

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TELE1 canlı yayınında PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten DİAYDER ile ilgili konuştu.

Dernekte görev yapan kişilerin yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini belirten Tanrıkulu, "Muhafazakar Kürtlerin büyük oranda seçimi etkileyen oylarında bu alimlerin açık bir şekilde desteği vardır. Hepsi işinde gücünde olan ve çok saygın insanlar. " sözleriyle derneği savundu.

"GASSAL ÖLÜLERİ YIKAYAN BİRİSİ NE OLACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) gassal olarak işe alındığı ve PKK'lıların ailelerine verdiği ortaya çıkan gassala da arka çıkan Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Gassal ölüleri yıkayan birisi yani. Ya bundan ne olacak Allah'ınızı severseniz ne olacak? İşe girmiş veya işteymiş. Bununla Büyükşehir Belediyesi arasında ittifak kurmaya çalışıyorlar. "

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.