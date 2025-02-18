Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı, Bakan Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB Kabul Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna ile yoğun temasların işbirliğini daha ileriye taşıyacağını söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün arttığına dikkati çeken Bolat, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına, egemenliğine her platformda destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini bildirdi.

Bolat, 2022 yılında imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması ile Türkiye'nin Ukrayna'yı dünyaya bağladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Savaşın getirdiği şartlardan ekonomik ilişkilerimizin en az zararı görmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Savaş şartlarına rağmen Türkiye ile Ukrayna ikili ticaret hacmini geçen yıl 6,2 milyar dolarla kapattık. Şubat 2022'de imzalanan Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın kısa sürede yürürlüğe gireceğini ümit ediyoruz. Türkiye olarak biz iç onay süreçlerimizi tamamladık. Komşu ülke Ukrayna'nın iç onay süreçlerinin tamamlanmasıyla anlaşma yürürlüğe girmiş olacak. Serbest Ticaret Anlaşması ile beraber Türkiye ve Ukrayna karşılıklı ticaretinin çok kısa sürede 10 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağına inanıyoruz."

- "TÜRKİYE'NİN UKRAYNA'DA 3,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI BULUNUYOR"

İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların önemine değinen Bolat, "Türkiye'nin Ukrayna'da yaklaşık 3,5 milyar dolarlık yatırımı, Ukrayna'nın da ülkemizde yaklaşık 16 milyon dolarlık yatırımları bulunuyor." bilgisini verdi.

Bolat, müteahhitlik sektörünün de her iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin temelini oluşturduğunu belirterek, Türk firmalarının dünya çapında 540 milyar dolarlık 12 bin 450 projeyi başarıyla tamamladığını vurguladı.

Türk müteahhitlerinin Ukrayna'nın bağımsızlığını kazandıktan sonra ülkenin inşasında öncü rol üstlendiğini anımsatan Bolat, sektörün yaklaşık 10 milyar dolarlık 329 projeye imza attığını bildirdi.

Bolat, Ukrayna'nın alt ve üstyapısının yeniden inşasında Türk şirketlerinin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirerek, "Şirketlerimizin tecrübeleriyle savaş sonrası dönemde Ukrayna'nın yeniden imarı için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü'nün geçen yıl İstanbul'da kurulduğunu hatırlatan Bolat, görev gücünün ilk toplantısının bu yılın mart ayında Kiev'de gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bolat, Avrupa Birliği (AB) tarafından Ukrayna'nın yeniden inşası için oluşturulan yaklaşık 50 milyar avroluk fonda Türkiye'nin yer alması konusunda AB nezdinde girişimleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.