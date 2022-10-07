Tarihi adım atıldı! ''Bugün Türkiye'de bir devrim yapılmıştır''

"Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" kapsamında Alevi-Bektaşi vatandaşlar için yeni bir dönem başlıyor.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, kurumsal yapı oluşturulacak. Alevi ve Bektaşi vatandaşların bir araya geldiği mekanların ihtiyaçları karşılanacak, sorunlar devlet nezdinde çözülecek.

Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi, Bektaşi inanç önderlerine bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecek.

Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım ve bakım giderleri karşılanacak.

4 CEMEVİ AÇILDI, 7 CEMEVİ İÇİN TEMEL ATILDI

Bugün, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elazığ Karakoçan, Ankara Altındağ, Erzurum ve Erzincan Kemah'ta hizmete açacağımız 4 cemevinin, kullanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kütahya ve Kayseri'de inşası süren, Burdur Çavdır, Denizli Ardıçlı, Bilecik Bozüyük, Aydın Koçarlı ve Kırklareli Babaeski'de temelini bugün atacağımız 7 cemevinin de bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum. Alevi ve Bektaşi vatandaşların etrafında bir araya geldiği mekanların meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal yapı kuruyoruz. Kültür ve Cemevleri Başkanlığı kurulacak. Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere, bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir.' dedi.

TARİHİ ADIM ATILDI! "BUGÜN TÜRKİYE'DE BİR DEVRİM YAPILMIŞTIR"

Alevi vatandaşlar için atılan önemli adımları 24 TV'ye değerlendiren, Siyaset Bilimci Murat Bahadır Akkoyunlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye'de gerçekleşen bu olay, kelimenin tam anlamıyla 500 yılın sonunda yapılmış bir inkılaptır. Bu olay, siyaset bilimi açısından da büyük bir devrimdir.

Bir siyaset bilimci olarak benim için olayın önemi şudur: 500 yıldır Türkler arasında bir çatıştırma konusu olarak kullanılan bu aparat yok ediliyor. Yani bir çatıştırma sebebi ortadan kaldırılıyor.

1700'lü yıllarda, büyük Türk hakanı Afşar İmparatorumuz Nadir Şah tarafından teşebbüs edilmişti ama engellenmişti. İnanın mübalağa etmiyorum, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın bugün Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu açılışları yapıyor olması, Nadir Şah'ın yarım kalmış olan teşebbüsünün bugün ihya edilmiş olması anlamına geliyor.

Türkistan'dan Anadolu'ya, Türkler arasında, özellikle küresel güçler tarafından Alevicilik ve Sünnicilik birer siyasi çatıştırma aparatı olarak kullanılmıştır. Bu cehalete mahkum edilmiş, ilmi müzakerelere ve murakabelere sıra gelmemiş bir konunun, bundan sonra bilimsel temelde murakabe ve müzakere edilmesinin kapısı açılmıştır.

Bugün olan olay aslında çok büyük bir olaydır. Özellikle şu konuya çok dikkat edilmesini istirham ediyorum, bugün maalesef -küresel çetenin Almanya merkezli organize ettiği- Hz. Muhammed ve Hz.Ali'si yok edilmiş, ucube bir Alevilik anlayışı türedi. Türkiye'de Alevicilik genellikle bu tiplerin siyasi, sosyal ekonomik rant alanı olarak değerlendirdikleri bir mecraya mahkum ve mahpus olmuştur. Bugün bunun önüne geçiliyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı eliyle, devlet eliyle, cemevlerine meşruiyet statüsünün tanınmış olması bütün bu kumpasları yerle bir etmiştir."

"TÜRKLERİN VERDİĞİ MÜCADELE BUGÜNKÜ ANLAMINI DOĞRU OKUYAMAZSAK, TÜRKİYE 1919'A DÖNDÜRÜLÜR"

Akkoyunlu, "Eğer bu Alevi-Sünni, Kürt-Türk çatıştırmaları gibi aparatlara kurban gidecek cehaletlere biçar olursak, eğer dünden bugüne, Asya Türkistan'ından Avrupa Türkistan'ına, Türklerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği mücadelenin bugünkü anlamını doğru okuyamazsak, Türkiye 1919'a döndürülür. İnanın felaket tellallığı yapmıyorum, küresel çetenin hazırlığı ve planı budur." dedi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ DEVRİMLERİNDEN BİRİSİDİR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Star Gazetesi Yazarı Resul Tosun, "İktidarın attığı bu adım, son derece olumlu bir adımdır. Bu adımlar bugün başlamadı aslında. 2005'li yıllarda KÖYDES projeleriyle, Alevi-Sünni ayrımı yapılmaksızın, yolu ve suyu olmayan bütün köylere hizmet götürüldü. Ben o dönemde milletvekiliydim. Alevi köylerini gezdiğimizde, bizi çok görkemli bir şekilde karşılamışlardı. O dönemde Alevi cemiyetlerinden, derneklerinden AK Parti'ye yapılan teşekkür belgeleri, metinleri hala elimizde mevcuttur. Yani demem o ki, bugün atılan adımlar oy kaygısıyla yapılmamıştır. Başkan Erdoğan'ın demokratik haklar, özgürlükler çerçevesinde, Alevi-Sünni ayrımı yapmaksızın, özellikle ihmal edilmiş olan Alevi kardeşlerimizin, canlarımızın taleplerinin artık somut halde cevap bulduğunu görüyoruz. Kendi gelirleriyle ayakta durabilen cemevlerine devlet, Kültür Başkanlığı nezdinde bir başkanlık kurarak resmi bir statü vermiştir. Bu, Cumhuriyet tarihinin en önemli devrimlerinden bir tanesidir" dedi.

Hükümetin bu tarihi adımını, özellikle muhalefet kanadından seçim yatırımı olarak eleştirenler de var.

Peki öyle mi gerçekten?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya ilişkin, geçmiş yıllarda attığı adımlara bakıldığında bu sorunun da cevabını bulmuş olacağız.

İşte 13 yılda atılan adımlar:

-2009'dan bu yana "Alevi Çalıştayları" düzenleniyor. Alevilerler ilgili özellikle dernek ve federasyonlardan gelen talepler, değerlendirmeler masaya yatırılıp, konuşma imkanı olmuştur.

-Bu çalışma kapsamında 58 ilde 1586 cemevi ziyaret edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, bu süreçte Alevi vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik görüşmeler yapıldı.

-5 bin 600 Alevi-Bektaşi vatandaşın talepleri karşılandı.

-Aynı zamanda, bina tadilatı, arsa tahsisi işlemleri, ısınma, kütüphane, ve çevre düzenlemesi ihtiyaçları valiliklere iletildi.

-3 bin 40 tefrişat, 2 bin 770 bakım ve onarım çalışması valilikler aracılığıyla yürütüldü.

-99 kütüphane ve kitap, 365 morg, aşevi ve misafirhane hizmete alındı.

-630 elektrik, su, tahsis, imar talepleri büyük oranda karşılandı.

Alevi-Bektaşi vatandaşlar için bugün atılan adımlar nelerdir?

İşte cemevleriyle ilgili yeni kararlar:

-Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak. Bu başkanlık çatısı altında tüm sorunlara çözümler aranacak. Bundan sonra Alevi derneklerin veya vatandaşların doğrudan muhatabı bu başkanlık olacak.

-Cemevlerinden erkan hizmeti veren inanç önderlerinden talep edenlere kadro verilecek. İmam kadrosu gibi alevi dedesi kadrosu da tahsis edilecek ve maaş bağlanacak.

-Cemevlerinin eğitim, hizmet, su ödemeleri gibi tüm ihtiyaçları karşılanacak

-Yapım-onarım ve imar sorunları çözülecek. Tıpkı camiler, yeşil alanlar, okullar, sosyal donatı alanları gibi cemevlerine de bir arazi ayrılacak.

Star Gazetesi