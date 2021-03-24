24 Mart 2021 Çarşamba 10:38 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 13:38

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, konuşmasında ekonomideki gelişmelerle ilgili mesajlarda bulundu.

Erdoğan, "Son birkaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor. Sadece kendilerini güvende hissetmek için evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomiye kazandırmalarını istiyorum. Katılım finans şirketleri, müşterilerini memnun edecek getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor. Uluslararası yatırımcılara çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin potansiyeline güvenin" dedi.

İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına göndermede bulunan Erdoğan, "Gündemimizde kadınlarımızın haklarını korumayı, vicdanlarda değil, kağıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları hakkında ise, "Cumhurbaşkanlığı'nda, AK Parti'de, akademi dünyasında yürüyen çalışmalar var. Diğer partilerin de benzer hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bunlar önce ilkeler, sonra somut metinler düzeyinde olgunluğa geldiğinde bir araya getirilecek ve milletimizin önünde tartışmaya açılacaktır. Açık ve şeffaf bir sürecin ürünü olarak hazırlanacaktır. Önümüzdeki yılın ilk diliminde bu safhaya ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün burada sizler 81 vilayeti ile, 84 milyon vatandaşı ile tüm Türkiye'yi, yüzlerce milyon kardeşimizle tüm coğrafyamızı, milyarlarca dostumuzla tüm dünyayı teslim ediyorsunuz. Sizlerin şahsında kalbi millet ve memleket sevdası ile çarpan tüm vatandaşlarımı selamlıyorum. Bu ülkenin kalkınması için gecesini gündüzüne katan herkesi selamlıyorum. Kendisi ve ülkesi için çalışan, üreten, her karışı alın teri ile sulayan işçimizi, çiftçimizi, her meslekten kardeşimi selamlıyorum. Hangi inanç, mezhepten olursa olsun 84 milyon insanın hepsini selamlıyorum.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Biz fanilerin elbette hatası ve eksiği olmuştur, olacaktır. Önemli olan istikameti doğru, kalbi ferah, yüreği sağlam, azmi güçlü tutmaktır. Gerisi Allah'ın takdiridir. Bu anlayış ile sizlerle birlikte bir kez daha yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın muhasebesini milletimize arz etmek istiyoruz. Bu vesile ile MHP'ye ve Sayın Devlet Bahçeli'ye bizimle birlikte yürüdükleri için şahsım ve tüm partililerim adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nı MHP ile birlikte seçimlerde ve Meclis'te devam ettirerek mücadelemizin saflarını tahkim ettik ve genişlettik. Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız.

Her büyük kongremizde vizyonumuzu daha ileriye taşıdık. Eser ve hizmet siyasetimizi daha güçlendirdik. Biz siyasetin sadece geçmişte değil, aynı zamanda bugünle, güncelle de sınırlı kalmaması, yarını, geleceği kucaklaması gerektiğine inanan bir mefkureye sahibiz. Büyük rüyalar görmek, bu rüyaların ardından gitmek, bize medeniyetimizin emridir. Tek parti faşizminden darbe ve vesaye cenderesine, sosyal ve ekonomik krizilerden bölgesel ve küresel tehdide kadar nice zorlu mücadeleyi aynı anlayış ile yürüttük.

"DAYATMALAR YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK"

Bu defa farklı bir Türkiye var. Bu defa kökenine, inancına bakmaksızın 84 milyon vatandaşı ile tek millet diyen bir Türkiye var. Tek bayrak diyerek haykıran bir Türkiye var. Bu defa, vatanının tek bir karışına dahi göz dikenlere dünyayı dar edeceğini, tek vatan diyerek ortaya koyan bir Türkiye var. Bu defa, binlerce yıllık devlet silsilesinin son temsilcisi, cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için tek devlet diyerek canını dişine takan bir Türkiye var. Ellerinden gelse, yağmurlu havada ülkemize bir bardak su vermeyecek olanların her gün karşımıza yeni dayatmalarla çıkmaları bizi yolumuzdan döndüremedi, yine döndüremeyecektir.

Unutmayın, iman varsa imkan vardır. Bu inançla 21. yüzyılın kapılarını hem milletimiz hem tüm insanlık için açmak için yola çıkıyoruz. Buna hazır mıyız? Uzunca bir süredir takip ettiğimiz rotamızın adı olan 2023 hedeflerini yeni bir başlangıç haline dönüştürecek büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz.

İktidara geldiğimde karşımızda tel tel dökülen bir Türkiye vardı. İnancımız ve umudumuz dipdiriydi. AK Parti, milli iradenin üstünlüğünü tam manasıyla tesis ederek, Türkiye'de demokrasiyi güçlendirdi. AK Parti, polemik ve kavga siyasetinin yerine eser ve hizmet siyaseti getirerek, asırlık kayıpların sebebi zihniyeti değiştirdi. Bu tarihi dönüşümü en güzel rakamlar anlatıyor. Önce eğitim dedik. Bütçede önceliği her zaman bu alana verdik. Okul kitaplarını her seviyede ücretsiz olarak çocuklarımızın sıralarının üzerine koyduk. 693 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Üniversite harçlarını biz kaldırdık. Bay Kemal siz kaldırmadınız, biz kaldırdık.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ HEZİMETE UĞRATTIK"

Milli iradenin üstünlüğünü tam anlamıyla tesis ettik. Yeni ve sivil anayasa için çalışmaya başladık. Güvenlik önceliklerimizin daima en başında yer aldı. Bu arada, PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak sınırlarımız içinde eylem yapamaz hale getirdik.

EKONOMİ MESAJI

Milli gelirde Türkiye'yi dünyada 17. sıradan 13. sıraya yükselttik. Geçen yıl yüzde 1.8 büyüme ile G20 arasında ikinci sırada yer aldık. Faiz ödemelerini geçen yıl yüzde 16'ya gerilettik. Her ay yeni ihracat rekorları kırararı yürümeyi sürdürüyoruz. Son birkaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor. Sadece kendilerini güvende hissetmek için evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomiye kazandırmalarını istiyorum. Katılım finans şirketleri, müşterilerini memnun edecek getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor. Uluslararası yatırımcılara çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin potansiyeline güvenin.

Siz içeride birilerinin battık, bittik diye kötülemelerine bakmayın. Bunlar iktidar devşirme hedefinde olan kifayetsiz muhterislerdir. Önümüzdeki dönem Türk ekonomisini, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek çok daha iyi yerlere geleceğiz.

Akdeniz'deki tezgahları bozduk. Libya'nın meşru hükümetine verdiğimiz destekle kötü niyetli çevrelerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yok. Dostlarımızı artıracağız.

"KARABAĞ'DA KİRLİ İŞGAL DESTANSI MÜCADELE İLE SONA ERDİ"

30 yıl önce Dağlık Karabağ ve Azerbaycan topraklarının 5'te birinin işgali ile yaşanan katliamlar bizim de yüreğimizi dağlamıştı. Minsk Üçlüsü ile krizi çözmek isteyenler 30 yılda meseleyi daha karmaşık hale getirdi. Azerbaycanlı kardeşlerimiz hep diyalog için çaba harcadı, Ermenistan tarafı saldırılara devam etmiş, diyaloğu tıkayan taraf olmuştur. Ermenistan ordusu yeniden saldırıya geçince, Türkiye olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık. Destansı mücadele ile kirli işgal sona erdi.

2022'nin sonuna inşallah yerli otomobil hizmete sunulacak. Savunma sanayiinde 2002'de sadece 62 proje yürütülürken bugün bu sayı 750 oldu. Projelerin bütçesi de 5.5 milyar dolardan, 75 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. İhracatımız da 3 milyar doların üzerine çıktı. Akkuyu'nun inşası Rusya ile devam ediyor. İnşallah ilk reaktör ile üretim 2023'te başlıyor.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MESAJI: KADININ HAKKINI KAĞITLARDA ARAYANLARA SÖYLEYECEKLERİMİZ VAR

Gündemimizde hukuk ve ekonomi reformlarımızın uygulama programları var. Gündemimizde, aile, eğitim, kültür merkezli yeni milli uyanış ve yükseliş ahdimiz var. Dünyaya ve ülkemizin konumuna dair değerlendirmelerimiz var. Gündemimizde kadınlarımızın haklarını korumayı, vicdanlarda değil, kağıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var. Gündemimizde kızlarımızı dağa göndermek suretiyle arkasından da sahip çıktığını söyleyen namertler var.

YENİ ANAYASA

Türkiye'nin yeni ve sivil bir Anayasa'yı tartışması, hem kendi tarihimizin hem de gelişen ve değişen dünya şartlarının kaçınılmaz gereğidir. Darbenin üzerinden silindir gibi geçtiği, terörden bezmiş, ekonomik sıkıntıların altında ezilmiş bir halka silahların gölgesinde onaylatılan bu Anayasa, lafzı ve ruhuyla, arkasındaki vesayetçi güçlerin eseridir. (Mevcut Anayasa) Tarihi periyodu içinde artık geçerliliğini kaybetmiştir. Biz nasıl bir Anayasa istiyoruz; milletimiz nasıl bir Anayasa ile yönetilmek istiyorsa biz de öyle bir Anayasa istiyoruz. Bu yeni Anayasa'nın ruhunda millet, yani insan olmalıdır. Merkezinde insanın huzuru, refahı, mutluluğu yer almalıdır. 84 milyon vatandaşımızın tamamını içermeli. Yeni Anayasa şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin Anayasa'sı olmalıdır. Elbette kolay değil, çeşitli girişimlerimiz oldu. Siyasi iklim yeteri kadar uygun olmadığı için çalışmalarımız hep yarım kaldı. Bugün yeni bir Anayasa için Türkiye'nin olmadığı kadar hazır olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı'nda, AK Parti'de, akademi dünyasında yürüyen çalışmalar var. Diğer partilerin de benzer hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bunlar önce ilkeler, sonra somut metinler düzeyinde olgunluğa geldiğinde bir araya getirilecek ve milletimizin önünde tartışmaya açılacaktır. Açık ve şeffaf bir sürecin ürünü olarak hazırlanacaktır. Önümüzdeki yılın ilk diliminde bu safhaya ulaşmayı hedefliyoruz. Herkese çağrıda bulunuyorum. Gelin, kişisel tüm duvarlarımızı bir kenara bırakarak Türkiye'yi en az bir asır taşıyacak yeni bir Anayasa'ya kavuşturalım. Biz buna varız, hazırız.

'AİLE' VURGUSU

İkinci husus, politikaların lokomotifi olacak, aile, eğitim ve kültür başlığıdır. İnsanı insan yapan, her ikisi de gelişmeye açık olan kalbi ve aklımızdır. Aile değerleri zayıflamış veya ortadan kalkmış toplumların sadece medeniyetin maddi unsurları ile varlığını idame ettirmesi mümkün değildir. Milletimizin asırlardır maruz kaldığı onca saldırıya rağmen ayakta kalışının en önemli sırrı aile yapımızın dayanıklığıdır. Televizyon ve internet ile insanımızı çekirdek aileden bireye doğru yönlendiren bir kültür iklimi etrafımızı kuşatmaya başladı. Evlilik yaşları zaten 30'lara dayanan gençlerimiz arasında hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Ebeveynlerin her ikisi çalışan ailelerde çocuklar bakıcılar tarafından yetiştiriliyor. Okullarda hem eğitim hem öğretim kısmında ciddi eksikler, boşluklar olduğunu görüyoruz. Medeniyet nöbetini devralacaksak işe ilk önce buradan başlamamız gerekiyor. Bizim söylediğimiz, insanı nesne değil, kalbi ve aklı ile özne olarak ele alan kadim medeniyet değerlerimizi, ilhamını geçmişimizden alan, yenilikçi bir anlayış ile yükseltmemiz gerektiğidir.

Türkiye olarak salgın sonrasına yönelik bir ufukla mücadelemizi yürütüyoruz. Tercihler, bize çocuklarımız için nasıl bir dünya hazırlamamız gerektiğini de ortaya koyuyor. Dünya 5'ten büyüktür tespit ve talebimizi her fırsatta tekrarlıyoruz. Güçlü devletlerin, vatandaşına ihtiyaç duyduğunda en iyi hizmeti verenler olduğu gerçeği salgın döneminde açıkça ortaya çıkmıştır. Türkiye salgında her konuda liderlikle gerçek anlamda güçlü bir devlet olduğunu göstermiştir. Salgın sonrasına vargücümüzle hazırlanıyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KONGRE ÖNCESİ İLK MESAJ

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda toplanan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne gelişinde, eşi Emine Erdoğan ile salon dışında toplanan partilileri selamladı.

Bugün anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum" ifadesini kullandı.

Biraz sonra 7. Olağan Büyük Kongreyi yapacaklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamdolsun şu ana kadar, kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde, üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. Bırakın Türkiye'yi, dünyada böyle bir siyasi parti yok. Hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında da ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok. Türkiye'de zaten yok. Artık önümüzde ne var, 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e, bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca 'yedek' diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişiyle beraber asıl üyeler gibi çalışacaklar."

Alanda bulunanları, illerin adlarını söyleyerek tek tek selamlayan Erdoğan, Zonguldaklıları selamlaması sırasında, inşaatı devam eden Uzun Mehmet Camisi'ni sordu. Erdoğan, "Camimiz bitiyor değil mi? Ramazanda oradayız, açılışını beraber yapacağız inşallah." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, kongrenin yapılacağı salona geçti.

AK PARTİ BÜYÜK KONGRESİ İÇİN HAZIR

Çalışmalar tamamlandı. Ankara Spor Salonu, AK Parti büyük kongresi için hazır.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıklayacak. Partililere seslenecek, teşkilattan beklentisini dile getirecek. Şu ana kadar AK Parti teşkilatlarının yüzde 70'i değişti. Kongre'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da yeniden şekillenecek. 50 kişilik MKYK üye sayısı artırılacak. Bunun için parti tüzüğünde değişiklik yapılacak. Delegelerin oylarına sunulacak.

"TÜRKİYE İÇİN GÜVEN VE İSTİKRAR"

AK Parti'den, büyük kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderildi. Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.

Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağırılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi.

AK PARTİ'DE BÜYÜK KONGRE HEYECANI

AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 19 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı.

Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde geçerli oyların yüzde 34,28'ini alarak tek başına iktidara geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağı sebebiyle Abdullah Gül başbakanlığında kurulan ilk AK Parti hükümeti, Türkiye'nin 58. Hükümeti oldu.

Siyaset yasağı sebebiyle 3 Kasım seçimlerine giremeyen Erdoğan, 8 Mart 2003'de Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçildi. Gül başkanlığındaki 58. Hükümet'in 11 Mart 2003'te istifasının ardından Erdoğan, 14 Mart 2003'te 59. Cumhuriyet Hükümeti'ni kurdu.

İktidar partisi olan AK Parti ilk yerel seçim sınavını 28 Mart 2004'te verdi. İl Genel Meclisi seçim sonuçlarına göre, yüzde 41,7'lik oyla birinci oldu.

İLK KONGRE, EKİM 2003'TE

AK Parti, 1. Olağan Büyük Kongresi'ni, 59. Hükümet'in kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi.

Erdoğan başkanlığındaki 59. Hükümet ile iktidar partisi konumundaki AK Parti, 2. Büyük Olağan Kongresi'ni 11 Kasım 2006'da yaptı. Bu kongrede de Erdoğan geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Partiyi 3 Ekim 2009'a kadar yöneten isimler, aynı zamanda cumhurbaşkanı seçimi, genel seçim ve anayasa değişikliği referandumundan başarıyla çıktı.

TBMM'nin 23. dönem milletvekillerini belirlemek için 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde AK Parti yine tek başına iktidara gelirken, Erdoğan başkanlığında partinin üçüncü, Türkiye'nin 60. Hükümeti kuruldu.

AK Parti'nin 2. Olağan Büyük Kongresi sonrası oluşan MKYK'si, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi başta olmak üzere, birtakım anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması sürecini de yürüttü.

Parti, 3. Olağan Büyük Kongresi'ni 9 Ekim 2009'da yaptı.

AK Parti, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde yüzde 49,83 oranında oy alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Erdoğan'ın genel başkanlığındaki AK Parti kadroları, dördüncü kez tek başına iktidara gelirken, Türkiye'nin 61. Hükümeti'ni de kurdu.

AK PARTİ'NİN İLK OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ

AK Parti, 30 Eylül 2012'de 4. Olağan Büyük Kongresi'ni yaptı. 4 kongreye de başbakan olarak giren Erdoğan, yeniden genel başkanlığa seçildi.

10 Ağustos 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasının ardından 1. Olağanüstü Kongresi'ni toplayan AK Parti'nin yeni Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

Davutoğlu'nun genel başkanlığında 7 Haziran 2015'te genel seçimlere giren AK Parti, yüzde 40,87 oy almasına rağmen tek başına iktidar olamadı. Seçimlerde parti tüzüğünde yer alan üç dönem kuralı sebebiyle kurucular kurulu ve MKYK üyesi birçok isim aday olamadı.

AK Parti, Davutoğlu'nun genel başkanlığında girdiği 1 Kasım 2015'teki erken seçimlerde ise tek başına iktidarı kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64. Hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na verdi.

AK PARTİ'NİN 2. OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ

Partide, 22 Mayıs 2016'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongre ile bir bayrak değişimi daha yaşandı. Partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

16 NİSAN'DAKİ TARİHİ OYLAMA

Türkiye, 16 Nisan'da yapılan ve "tarihi" olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasından yüzde 51,41 oranında "evet", yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu çıkmasıyla Anayasa'daki, "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmünün kaldırılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Ayrıca halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verdi.

Erdoğan, 2 Mayıs 2018'de, AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek, üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.

ERDOĞAN YENİDEN GENEL BAŞKAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönmesinin ardından 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre yapma kararı alındı.

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 oyla geçerli oyların tamamını alan Erdoğan, kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi.

Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle ihdas edilen "Genel Başkanvekilliği" görevine de Başbakan Binali Yıldırım getirildi.

Erdoğan, partinin yetkili organlarında, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarında değişiklikler yaptı ve birçok il ve ilçede partisinin olağan kongrelerine katıldı.

6. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE

Kongrede yeniden genel başkanlığa aday gösterilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli 1380 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.

Tüzükte yapılan düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulunda (MKYK) yer alabilmişti.

Kongrede, AK Parti MKYK listesinde 29 yeni isim yer aldı. Listede, 21 yaşındaki Hatice Merve Tatar gibi genç isimler de yer bulmuştu.

AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan değişiklikle 24 Haziran seçimlerinde yapılan siyasi parti seçim ittifakı da tüzükte yer aldı.

7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE

2019'un Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre sürecine tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre ara verildi. Vaka sayılarının azalmasıyla maske, mesafe ve temizlik koşulları dikkate alınarak kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla il ve ilçe kongrelerine devam edildi.

Şubat 2021 ayında tamamlanan il kongreleri sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 il kongresine bizzat katılım sağladı, diğer il kongrelerine ise canlı bağlantı yaptı.

24 Şubat 2021'deki İstanbul İl Başkanlığı kongresi ile kongre süreci tamamlanmış oldu.

Kongre sürecinde, 973 ilçenin 715'i, 81 ilin ise 52 il başkanı yenilenirken, teşkilatlarda yüzde 70'lik bir değişim yaşandı.

Kongreye eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri, parti kurucuları, önceki dönem parti kurulları, eski MKYK ve MYK üyeleri de 7. Olağan Büyük Kongre'ye davet edildi.

Salgın nedeniyle kısıtlı sayıda misafir davet edilen kongrede, 1560 delege oy kullanacak.

Kongreye özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine yönelik bir manifesto ve yol haritası açıklayacak.

AK PARTİ 7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ İÇİN PARTİLİLER ANKARA SPOR SALONU'NA ALINMAYA BAŞLANDI

Partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.

Kongre dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplandı. Salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınmaya başlandı.

Salona giremeyen partililerin de kongreyi takip edebilmeleri için dışarıya dev ekranlar kuruldu. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

KONGRE PROGRAMI

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yapacak.

Divan Başkanının konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak.

Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.

Seçimlerin sonrasında ise Erdoğan'ın teşekkür konuşması yapması bekleniyor.

GENEL BAŞKAN VEKİLİ SAYISI 2'YE ÇIKARILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını söyledi.