Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Tarihi çinilerden kötü durumda olanlar sağlamlaştırılmıştır. Revak kubbelerindeki kalem işleri restorasyon projesine göre tekrar yapılmıştır. Bütünüyle elhamdülillah camide namazımızı eda ederken kubbeyi zeminden seyrettiğimde adeta yepyeni bir Yeni Camii'nin meydana geldiğini Allah'ıma hamd ederek gördüm.

"LİSE SON SINIFTAYKEN BURADA VAAZ VERDİM"

Burada benim de hatıram var. İmam hatip okulu dördüncü sınıfta okurken bir Kadir Gecesi burada Feyzullah Hocamızla bir vaaz verdik. Bir vaaz o verdi, arkasından devam ettim, bir vaaz da ben verdim. Nerelerden nerelere geldik. Yeni Camii'nin bizde böyle bir hatırası var.