AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin, Türkiye açısından büyük kazanımları, tarihi diplomatik başarıları olan bir zirve olduğunu söyledi.

Bak, Rize'de gazetecilere yaptığı açıklamada, 29-30 Haziran tarihleri arasında Madrid'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a heyette eşlik ettiğini, tarihi bir zirvede yer aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin önemli başarılar elde ettiği bir zirvenin geride kaldığını vurgulayan Bak, "İsveç ve Finlandiya ile yürütülen müzakereler ve ortaya çıkan metinde terörle mücadele açısından çok önemli kazanımlar elde edilmiştir. Metinde PYD, YPG ve FETÖ terör örgütünün isimleri NATO belgelerinde yer almış bulunuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin terörizmle mücadelesini haklı bir şekilde ifade ettiğinin altını çizen Bak, "Kararlı bir duruş, önemli bir liderlik gösterdi. Herkesin hayranlıkla izlediği bir süreci orada gördük. Liderlerin kendisi ile temasları oldu. Süreci yoğun bir şekilde anlattı. Terörle mücadele ile ilgili bizim orada haklı tezlerimizi Kuzey Atlantik Konseyinde 3 dakikalık video ile anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle mücadele ile ilgili durumu NATO'nun gündemine taşıdıklarını dile getiren Bak, şöyle devam etti:

"Diplomatik bir başarı. Kendisinin kararlılığı, dik duruşu, terör örgütlerine karşı tüm dünyayı uyaran, onlara çıkarımlar ortaya koyan bir zirveydi. Pek çok lider ile görüştü, o liderlerin de kendisi ile ilgili değerlendirmeleri oldu. Ülkemizin NATO içerisindeki gücünü çok daha anlamlı bir şekilde ortaya çıkardı. Kendisinin siyasi tecrübesi ile ortaya koyduğu cevaplar, basın toplantısındaki rahatlığı, davranışları görmüşsünüzdür. Amerika Başkanı'na sorular hazırlanıp verilirken, Cumhurbaşkanı'mız orada çok açık bir şekilde bütün sorulara cevap verdi."

- RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Çok net kazanımların olduğu bir süreci geçirdiklerini belirten Bak, "Türkiye açısından büyük kazanımları olan, tarihi diplomatik başarıları olan bir zirve. Bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. İsveç ve Finlandiya'nın taahhütleri var. Söylenenler sözde değil, kağıt üzerinde yazılmış bir metindir." dedi.

Bak, bu metnin NATO kayıtlarına geçtiğini yineleyerek, "Bunun takipçisi olacağız. Onlardan talep ettiğimiz teröristlerle ilgili süreç de takip edilecek. Bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir zirveydi. Bu zirvede de Türkiye'nin dünya konjonktüründe özellikle bu bölgede oynadığı rolü tüm dünyaya hatırlattığımız bir zirveydi." diye konuştu.

Dünyanın, Türkiye'den Rusya-Ukrayna savaşında beklentisi olduğuna dikkati çeken Bak, şunları kaydetti:

"Rusya ve Ukrayna krizinde bizim oynadığımız rol. Cumhurbaşkanı'mızın oradaki tahılın çıkartılması ile ilgili rol alması, oradaki çalışmaları, oradaki pek çok soru o yöndeydi. Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili bir gelişme olacağını ifade etti. Herkesin sözüne güvendiği bir lider. Çok gurur duyduğumuz bir zirveydi. NATO'da da Türkiye'nin ne kadar önemli bir müttefik olduğu ifade edildi. Amerika Başkanı Sayın Joe Biden'ın özellikle F-16'lar ile ilgili açıklamaları bizim açımızdan önemli bir kazanım. Türkiye NATO içerisinde bölgede ne kadar güçlü bir ülke olduğunu, askeri ve savunma yönünden ne kadar güçlü bir ülke olduğunu ve çok güçlü bir lidere sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi."