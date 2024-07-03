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Politika

Taş ocağında 60 çocuk mezarı bulundu!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gerçekleştirilen arkeolojik kazıda eski bir taş ocağı olduğu değerlendirilen bölgede 60 çocuk mezarı bulundu.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 19:41 - Güncelleme:
Taş ocağında 60 çocuk mezarı bulundu!
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İnkaya Mahallesi'nde farklı alanlarda yapılan yüzey araştırmasında Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait sikke bulunmasının ardından bölgede Diyarbakır Müze Müdürlüğünce 2021'de başlatılan kazı çalışması, 15'i uzman, 40 kişilik bir ekiple sürdürülüyor.

Çalışmaların yürütüldüğü bölgede geçen yıl 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulunan kazıda, bu yıl 28 Haziran'da bölgede tekrar başlatılan çalışmalarda, 6 çocuğun daha mezarına ulaşıldı.

Mezarlarda bulunan kemikler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne ait kazı evinde muhafaza altına alındı.

Kazının, iklim şartlarının el vermesi durumunda yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

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