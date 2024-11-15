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Politika

Tatar 'federasyon' görüşmelerine noktayı koydu: Yolumuz, Türkiye ile birlikte geleceğin yoludur

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesinde 'federasyon' temelli görüşme defterinin kapandığını belirterek 'Yolumuz, Türkiye ile birlikte geleceğin yoludur.' ifadesini kullandı.

AA15 Kasım 2024 Cuma 13:45 - Güncelleme:
Tatar 'federasyon' görüşmelerine noktayı koydu: Yolumuz, Türkiye ile birlikte geleceğin yoludur
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KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi geçit ve tören düzenlendi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, "Bizler bu topraklarda çok acılar çektik, göçler yaşadık, soykırımlardan geçtik ama hiç yıkılmadık, yılmadık. Atatürk'ün çocukları olarak mücadelemizi bu anlamda sürdürmenin kıvancını yaşadık. Buradan sesleniyorum. Tüm Anadolu'ya, Türkiye'ye selam olsun." diye konuştu.

Tatar, 41 yıl önce başka milletlerin boyunduruğu ve himayesini kabul etmeyen Kıbrıs Türklerinin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadelesini örnek alarak ve İngiliz, Yunan ve Rum başta olmak üzere 7 düvele karşı savaşıp, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş önderliğinde KKTC'yi ilan ettiğini ve müreffeh bir ülkeyi gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Konuşmasında KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci üye statüsünde olduğunu ve Türk devletleri ile ilişkisini devamlı geliştirdiğine dikkati çeken Tatar, "Bizim başlattığımız 2 devletli siyasetin sonucunda KKTC'nin statüsü uluslararası alanda yükselmiştir." dedi.

Kıbrıs'ta kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüde 2 devletin kendileri için vazgeçilmez şart olduğunu yineleyen Tatar, Rumların Ada'daki güzellikler, nimetler ve yönetimi Türkler ile paylaşmak istemediğini vurguladı.

Tatar, Kıbrıs'ta bugüne kadar yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadığını ve "federasyon" temelli görüşme defterinin kapandığını belirterek şunları kaydetti:

"Yolumuz, Türkiye ile birlikte geleceğin yoludur. Bu topraklarda verdiğimiz mücadelede tek istediğimiz Doğu Akdeniz'de bağımsız bir devlet olarak barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamımızı sürdürmektir. Bizim kimsenin hakkında ve hukukunda gözümüz yoktur. Biz sadece kendi hakkımızın arayışı içerisindeyiz."

Tatar, KKTC'nin sesinin duyurulması için çaba gösteren Türk Dışişleri mensuplarına teşekkür ettiği konuşmasında, tüm çabalarının gelecek nesillere kalkınmış, müreffeh bir KKTC bırakmak olduğunu da söyledi.

  • KKTC
  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

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